蘋果訂於27日公布會計年度第四季（7～9月）財報，儘管市場對於該科技巨擘營運前景評估好壞參半，但摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）看好該公司業績將優於華爾街預期，理由在於iPhone等硬體需求強勁，同時將蘋果列為股票首選。

華爾街普遍預估，蘋果第四季營收將年增6.6％至889億美元，每股盈餘估達1.27美元，較去年同期增加3美分。

但大摩分析師伍德林（Erik Woodring）19日發布報告斷言，蘋果業績表現將優於預期。第四季營收估901億美元，明年首季為1,337億美元，高於同行預估的1,284億美元。他重申給予蘋果「加碼」的投資評等，目標價格為177美元。

伍德林與同業對於蘋果表現評估存在落差，主因是市場報告參雜好壞消息。第三方數據顯示，儘管個人電腦（PC）整體市場走疲，但受惠於中國供應鏈改善，蘋果Mac電腦銷售暴增。

雖然消費者對於iPhone 14高階系列手機需求強勁，但低階款式需求薄弱。此外，愈來愈多跡象顯示，在經濟放緩、利率攀升與通膨升溫情況下，消費者可能縮減支出。美元走強亦會拖累蘋果業績。