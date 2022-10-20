電影圈知名資深動作特技指導朱科豐，曾以電影《叱吒風雲》榮獲第58屆金馬獎「最佳動作設計獎」，實力在業界備受肯定。朱科豐20日突然在臉書發文向大家告別，「要到另外一個地方了」，還請朋友們多多照顧他的家人；而朱科豐的友人也證實他病逝的消息，享年53歲，他的臉書湧入大量留言哀悼。

朱科豐在20日晚間在臉書發文，表示大家看到這篇文章時，他已經離開我們所居住的世界，到另外一個地方，也說自己只是去一趟比較遠的單程旅行；而朱科豐希望朋友們替他照顧家人，最後也用他常在片場說的話，「辛苦了，現在不辛苦了！放心」

據《三立新聞網》報導，朱科豐的工作夥伴也證實他病逝消息，享年53歲，家人在處理後事；友人透露他在生病期間，拜託他擔任聯絡人，在他走後也忍痛喊話來生再當兄弟。

另外《叱吒風雲》導演陳奕先也坦言朱科豐早就病了，一度病情好轉，面對工作夥伴離開也感嘆地說，「小朱哥一路辛苦了，能與您共事學習，是我一生榮幸，來世再會」。

在朱科豐的文章底下湧入許多留言哀悼，很多人看到他的告別文也忍不住淚崩，「小朱哥一路好走」、「感恩您這麼正面面對生死之事，這份正能量一定也會回應在您愛的人身上」、「小朱哥，臨走時還能這樣意氣風發的發文，就只有你能辦到了，安心上路」。