民進黨苗栗縣長參選人徐定禎與台中市、彰化縣、南投縣等地同黨縣市長參選人發表十大聯合政見。徐定禎表示，「三大保證、五大願景、十大承諾」翻轉苗栗政見。

徐定禎20日在臉書粉專貼文表示，選戰倒數37天，拜託大家跟他一起走完這最後一哩路。這次選戰的主軸，必須回歸到參選人端出的政見牛肉，是不是足夠扎實、足夠符合縣民需要。

徐定禎接著表示，提出「三大保證、五大願景、十大承諾」翻轉苗栗政見，保證營養午餐免費、保證重陽敬老禮金2000元、保證免費補助假牙，未來要打造科技、文化、農業、觀光、宜居新苗栗，十大承諾上更是涵蓋經濟、財政、建設、醫療、教育、體育與親子社會福利面向。

徐定禎指出，集結議員、代表和鄉鎮長們的縣政建議，共同商討，凝聚出施政方向。他也和民進黨青年部的夥伴們擬定了「青年政見」，為苗栗青年爭取福利；婦女後援會造勢大會上，也發表「婦女政見」，獲得大家支持。他沒有忽視苗栗重要的客家文化，苗栗是全台灣客家人口第二大縣，也提出「好客政見」三大主張。

徐定禎接著指出，關於苗栗各面向發展，包括農業政見、青創政見、醫療政見，這些牛肉早已端上桌，而也有信心未來能跟中央合作，全力推動政見落實！「中央地方一條心，地方建設更用心」他能和中央合作、爭取資源建設苗栗，大合作大建設時代，他會翻轉苗栗，更會建設苗栗。