中興大學20日與英國標準協會（BSI）及八達創新科技公司簽署成立「自願碳計算國際認證實驗室」合作備忘錄，三方未來合作建立二輪電動車碳排放國際認證等事宜。

聯盟目標將聚焦在兩大方向，包含開設碳管理國際證書的高階人才專班，及建立二輪電動車碳排放國際認證事宜。

上述簽約儀式，由興大副校長詹富智、BSI東北亞區總經理蒲樹盛、八達創新科技董事長姚立和，及興大化學系終身特聘教授林寬鋸，代表簽約。證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝，及旭揚創投董事長邰中和，共同見證。

詹富智強調，政府宣示2050年淨零碳排，如何計算碳足跡、取得碳權是很重要的機制，興大能與BSI英國標準協會合作，將來會在興大設立國際認證的實驗室，從人才培育、協助產業等面向，達到淨零碳排目標。

林寬鋸表示，減碳新經濟，已成為淨零碳排顯學，一家ESG企業永續長存的關鍵，在於如何超前部署「碳精算」的方程式，全方位科學計量碳盤查及產品碳足跡。

蒲樹盛指出，BSI是全球第一個碳足跡和碳中和標準的制定單位，有責任與義務，協助企業應對即將面臨的歐盟「碳邊境調整機制」、美國碳關稅與綠色供應鏈減碳等要求。

BSI將與永續科技菁英學院合作開設國際通用碳管理證書，優先協助中部地區特色產業（自行車、工具機、光電及半導體產業鏈）的企業幹部，提供從永續研習課程、永續雲維運、產品碳足跡認證，到碳中和技術服務及碳邊境稅的相關服務，期望未來大台中地區成為綠色城市的國際標竿。八達與特斯拉電動車技術源頭的美國ACP公司長期密切合作。姚立和表示，電動車關鍵的三電系統（電池、電機-馬達及電控），公司投資600萬美元，在彰化鹿港頂番婆設廠，明年中量產2條石墨烯快充電池負極材料，年產量500噸，明、後年投資額再增至2,000萬美元，擴大產能。

姚立和說，公司自己開發控制IC晶片、石墨烯快充電池負極材料，及性價比高的馬達產品，所以，在三電整合之後，再與二輪車業者合作，打造二輪電動車供應鏈冠軍隊。

林丙輝強調，此次透過三單位的合作，期盼未來能建立起自願碳計算的國際認證方式，共同發展淨零碳排的終極目標。

旭揚創投董事長邰中和表示，中興大學具有非常特殊的條件來推動碳的國際認證，現階段各界都在摸索對的路，希望此次透過BSI把國外正式的認證機制導入，與興大及八達創新的合作，在自願碳計算國際認證領域，開創新局。

此次由林寬鋸教授所引領的碳治理合作聯盟，除提供企業碳中和的完整解決方案，遠程目標將推及自願碳計算平台至社會大眾，提供「中和個人碳足跡」的服務模式，使一般民眾也可透過行動裝置，即時檢視自身所獲取的碳權回饋，進一步形塑成可永續循環的消費模式，落實世界公民救地球的願景。