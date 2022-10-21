國泰金控整合集團資源，運用數位科技優化客戶體驗，開發符合客戶需求的整合型金融商品，打造多元化的金融服務，深受第19屆「國家品牌玉山獎」肯定。其中，國泰證券奪得兩項最高榮耀「傑出企業類全國首獎」與「最佳人氣品牌全國首獎」，國泰人壽亦獲頒「傑出企業類全國首獎」；除了全國首獎外，國泰金控、國泰人壽及國泰證券亦分別於「傑出企業」、「最佳產品」與「最佳人氣品牌」中奪下六大獎，共計在這屆玉山獎中勇奪九座獎項。

國泰金控透過數位、數據、科技三大主軸，打造「數據驅動」文化，朝「以金融為核心的科技公司」目標邁進，數位轉型策略從「數據即服務 (Data as a Service DaaS)」的大數據生態圈、到「國泰即服務 (Cathay as a Service CaaS)」的跨域生態圈，將人機協作工具擴增應用到各子公司業務場景服務當中，也因此榮獲「傑出企業玉山獎」肯定。

不論客戶新經營模式、客戶體驗升級，還是智能風險部署，都已有相當多元的落地應用；未來國泰金控的發展策略，不會只侷限於經營現有的金融環境，將持續攜手商業及技術夥伴，推出更多結合大數據、AI、區塊鏈、雲端的金融創新應用。

台灣於2026年即將邁入超高齡社會，囊括「傑出企業全國首獎」、「傑出企業類玉山獎」、「最佳產品玉山獎」與「最佳人氣品牌玉山獎」的國泰人壽，於60週年提出「E．P．S」戰略，以「Elder Friendly友善高齡X Protection First保障優先X Sustainability永續實踐」建構策略藍圖。

勇奪「最佳產品玉山獎」的「(新)憶樂活認知功能障礙險」，有多項業界獨創特色，首創「認知功能障礙」認定，可涵蓋所有不同原因發生的失智情況，並開放弱體承保以擴大保障對象；獨創失智外溢保單結合健康生態圈，讓保戶培養運動習慣以降低罹患失智症風險；且是業界唯一與優質居家照護廠商合作的失智保單，減緩少子化帶來的安養問題。

而榮獲「最佳人氣品牌玉山獎」的「CVX泰好保」平台，則是業界唯一提供遠距投保、保全、理賠、保費、生調total solution的遠距保險服務平台，市占率約佔6成。

行銷人員及客戶無需下載視訊軟體或切換平台，只要一個App就能搞定遠距保險服務，使用滿意度均超90％。資料直接加密存放公司資料庫，避免外部平台傳輸風險，此外還首創遠距投保個人化保單封面，提供更有溫度的金融科技體驗。

數位浪潮與疫情推升投資人對電子式下單需求，國泰證券領先同業累計破百萬數位客戶，且運用電子下單高達9成，已經八度榮獲玉山獎，今年繼續蟬聯並締造更多項業界創舉，包含於國泰證券App推出「定期投資專區」，讓投資人能高效完成申購作業的台美股專區，降低定期定額投資門檻，以及美股手續費「均一價」收費等。

國泰證券洞察小額投資需求，以低投資門檻與低手續費計價，協助解決客戶小額投資痛點；統計今年前9個月，國泰證券台股定期定額扣款金額達170億元，超越2021年全年度的150億元，目前國泰證券在國內券商的台股定期定額投資金額中，市佔率近4成，榮獲本屆「傑出企業類全國首獎」、「傑出企業類玉山獎」、「最佳人氣品牌全國首獎」與「最佳人氣品牌玉山獎」殊榮。