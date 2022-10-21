英國多塞特郡（Dorset）女子荷莉（Holly Adam）近日出門遛狗時，突然發現愛犬狂嗅一個被棄置在路邊的一個手提箱，好奇之下打開一看，結果發現手提箱內被裝滿許多支情趣用品，粗估價值竟高達500英鎊（約新台幣1.8萬），驚訝之餘她將手提箱照片發佈在社群媒體上協尋失主。
根據外媒
報導，居住於多塞特郡查明斯特（Charminster）的女子荷莉近日遛狗時，發現卡文迪什廣場（Cavendish Place）附近路上，有一個被棄置於路邊的手提箱，見愛犬對其相當好奇，頻頻靠過去嗅聞，她好奇之下便將手提箱打開。
沒想到荷莉發現，手提箱內竟被裝滿許多支「姐夫」，數量相當驚人，粗估價值竟高達500英鎊。荷莉見狀立刻拍照給住在附近的朋友沙迪亞澤納布（Shadiya Zeinab）後便趕緊返家，而後澤納布將照片發佈在社群媒體上「協尋失主」，吸引不少網友回覆。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。