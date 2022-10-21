英國多塞特郡（Dorset）女子荷莉（Holly Adam）近日出門遛狗時，突然發現愛犬狂嗅一個被棄置在路邊的一個手提箱，好奇之下打開一看，結果發現手提箱內被裝滿許多支情趣用品，粗估價值竟高達500英鎊（約新台幣1.8萬），驚訝之餘她將手提箱照片發佈在社群媒體上協尋失主。

根據外媒

報導，居住於多塞特郡查明斯特（Charminster）的女子荷莉近日遛狗時，發現卡文迪什廣場（Cavendish Place）附近路上，有一個被棄置於路邊的手提箱，見愛犬對其相當好奇，頻頻靠過去嗅聞，她好奇之下便將手提箱打開。

沒想到荷莉發現，手提箱內竟被裝滿許多支「姐夫」，數量相當驚人，粗估價值竟高達500英鎊。荷莉見狀立刻拍照給住在附近的朋友沙迪亞澤納布（Shadiya Zeinab）後便趕緊返家，而後澤納布將照片發佈在社群媒體上「協尋失主」，吸引不少網友回覆。

英國女子荷莉在路邊發現一個裝滿情趣用品的手提箱。（圖／翻攝自臉書@Dorset Live）

更多 CTWANT 報導