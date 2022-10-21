現在參加南投健行節，來雙龍健走正是時候，讓你沐浴在充滿芬多精的山林間，讓疫後期間身心獲得充份的休息，享受布農文化的原鄉體驗！

南投縣政府於10月29日在信義鄉雙龍國小舉辦「南投健行節，健康走3路–雙龍七彩吊橋步道健行活動」在「南投好好玩」平台造成熱烈回響，南投縣長林明溱邀請大家別錯過親自體驗全台最美、最長、最深的雙龍瀑布七彩吊橋步道，俯瞰美麗溪谷景致，遠看氣勢磅礡的雙龍瀑布，橫跨壯闊山谷，就像一道彩虹對著您微笑，歡迎大家來拍照打卡，享受大自然的芬多精與負離子，大口呼吸，來一趟健康休閒旅遊吧！

本次健行活動安排上車時段為07:30、08:00、08:30，參加民眾請依預約接駁時段在第一停車場搭乘接駁車。活動報名前800名，就能獲得｢南投健行節」排汗衫，數量尺寸有限。參加健走完步者能獲得市集抵用券30元，市集邀請民和農場及雙龍社區攤商，鼓勵用實際的消費來支持在地小農。參加任何1場健行，就能加碼抽排汗衫，參加2場以上，加碼抽日月潭映涵渡假飯店平日住宿券。

雙龍瀑布七彩吊橋。（圖/南投縣政府提供）

健行活動路線自雙龍國小出發，依序前往達瑪勞翁民宿、票亭兩處補給站集章，循著步道向上前往雙龍瀑布七彩吊橋，瀑布景觀平台折返，回到雙龍國小，全程近5公里，往返約2.5小時。特別安排在雙龍國小提供品嚐金黃酥脆的原住民烤乳豬，保證一吃就會難忘。本次活動特別規劃與日月潭國家風景區管理處合作，邀請布農田創意整合行銷提供免費馬告香芬DIY，透過老師教學，製作屬於自己馬告DIY，噴在身上彷彿踏入森林充滿朝氣的活力香氣。

雙龍步道是縣內規劃的特色步道，更貼心設置了雙龍瀑布園區短程博愛接駁車，協助腳力不好的老人小孩接送，雙龍不只壯麗河谷景致，沿途布農浮雕壁畫也是亮點，展示原住民歷史與文化脈絡，週邊原住民工藝坊，很適合停留佇足，從中發現原住民文化的樂趣。

今年南投縣政府力邀雄獅旅遊及台觀觀巴規劃套裝行程推廣南投步道旅遊，歡迎大家踴躍參加，詳情請洽詢雄獅旅遊：台北02-87939611/台中04-24159811/高雄07-2137945；台灣觀巴：元帥旅行社04-23015590/華府旅行社04- 35027888/宏美旅行社047-354296。(南投縣政府廣告)