記得以前看功夫電影，當惡霸想折磨一個人時，通常不會讓對方一槍斃命，而是一刀刀讓人慢慢因失血過多而失去生命。與疾病共存之路，有時就是會讓人感受到這種凌遲般的痛苦，有時甚至會因為看不到盡頭，而讓人更感到煎熬。

即便有時我們可以為那些痛苦找到一個理由或意義，讓自己甘願承受，例如：為了看孩子長大，我努力活著；為了完成我的新案子，我努力活著，或是，為了不甘心被疾病所打敗了，所以我努力活著。但總有時候，我們會感到精疲力竭，似乎再也無法拖著這個破敗的身軀努力下去。這時，你可能會覺得眼前的自己，好像活在一片沙漠中，再也看不到生命的美麗與光彩，黃沙滾燙、氣溫燒灼，放眼望去，看不到任何水源，自己幾乎要乾涸而亡，卻又無力抵擋。

這時，該如何度過呢？

一天的苦夠一天受了，明天的事明天再說

首先，一定要先改變「這痛苦沒有止盡」的想法。

遭受巨大傷害時，我們通常會覺得，自己的世界自此將從彩色變成黑白，永遠無法擺脫當下的困境與苦楚。不用等疾病把你擊倒，光是「痛苦沒有止盡」這個念頭，就足以把我們壓垮。所以，我總是相信，當下的痛苦可能是個漫長的冬天，但未來一定有春回大地、萬物復甦之時，我會試著懷抱著盼望，耐心等待痛苦結束那天。

治療和患病期間也是如此，也許當我們罹病之後，就注定無法痊癒，未來漫長的歲月都要和這個疾病共處，但是，身體狀況並不會一味往下，它可能有起有落，疾病控制良好的時候，我們也能像健康的人一樣，感到身心舒暢。當然，有的時候，你可能還是會覺得被罹病的痛苦壓得喘不過氣來，實在撐不到漫長冬天結束的那日。那麼，請你告訴自己：「一天，就一天，我只要撐過今天就好。」聖經上也說：「一天的苦夠一天受了。」明天的事明天再說，我只要專注在自己當下的這個呼吸，就這一息之間就好。每天可以做這樣的呼吸練習，一天十分鐘，專注於自己的呼吸，什麼都不管不顧，有任何想法、擔憂與心情，讓它自然地來、再自然地走，發現時再重新專注於呼吸即可。

活在當下，不要為不可知的未來焦慮

如果真的受不了持續不斷的治療，以及治療後的無力感和身心俱疲的感覺，可以跟醫療團隊和家人討論，看看是否要暫停治療，讓自己先休息一下，調整步伐之後再繼續。有些疾病的患者或許無法永久離開醫院和治療，但我們可以偶爾讓自己忘卻疾病，暫時回歸正常生活，享受一下生命的小確幸。

我曾經陪伴過一位癌細胞轉移的病友，她每隔三週就得到醫院接受化療。然而，治療的痛苦和壓力，讓她只要一到該去醫院化療的前一天，就會感到焦慮不安，甚至一進醫院大門就心跳加快。後來，她跟醫生討論後，決定暫停一、兩次化療，休息一個月。在體力許可的前提下，去百貨公司走走，吃吃美食，逛逛以前喜歡的小精品店，或是到河濱公園散散步。經過一段時間的休息，她充飽了電，也找回過去的能量，又能繼續前往醫院接受治療了。

有的時候，我們會感覺自己幾乎要被痛苦淹沒，那是因為我們把過去生命中的傷痕，現下的痛苦感受與心情，以及未來可能遭遇的困境和難關，都攪和在一塊，如此一來，當然就超過當下所能負荷的。其實，我們只能活在此時此刻，下一刻的自己會在哪裡、是什麼心情，都包含著許多未知，或許明天就有新的治療藥物被發明出來也說不定。

越是用力掙扎，就越易留下疼痛與傷痕

許多病友在面對疾病的折磨時，總是會百般不願地奮力擺脫痛苦，然後卻也常常筋疲力竭地發現徒勞無功，只好舉起白旗放棄掙扎、雙手一攤地跌坐在地，任由痛苦成為生命的一部分。然而，往往就在我們不再把焦點放在自己的病苦，開始看向生命的其他方向時，轉瞬間，生命自然就到了意想不到的轉彎處。

我們開始可以看見，公園裡盛開的白色流蘇隨風搖擺著的美景，以及長期照顧我們的生活起居，忍耐我們在病中的煩躁與壞脾氣，只是不斷默默付出的家人，早晨叫醒我們的鳥啼聲，其實也一直在我們的生活中，不曾離去。

當我們不再奮力掙脫的時候，那緊緊勒住我們脖子的繩索，就會鬆一點。這時我們通常也會發現，其實讓我們滿是傷痕、疼痛不堪的，不是掛在自己脖子上的繩索，而是我們為了確認繩索是否套在自己的脖子上而奮力掙扎時，所產生的摩擦。因為，當痛苦的感覺變得強烈，就會讓我們不自覺地把焦點放在自身的苦難，顧影自憐，為自己的委屈和悲慘境遇感到悲傷，生活中許多小小的喜悅與美好，自然也就被我們忽略了。

所以，每當我發現有病友過度沉浸於自身痛苦時，我總會給他們一個小小的功課：去發掘一個生活中的小確幸，試著把焦點和視線放在這個小小的美好上，也許是一杯午後的熱拿鐵，也許是回家時孩子衝過來給自己一個大大的擁抱。請試著讓自己沈浸在這份溫暖與幸福中，即使只有一秒鐘也好。

生活中的尋寶之旅，是最佳的精神止痛藥

痛苦或許會讓我們的生命陷入一片黑暗，但這個小小的美好，就像是黑暗中那道微弱的燭光，讓漫長的寒夜變得可以忍受。

請讓這趟尋覓生活小確幸的尋寶之旅，成為你痛苦歷程中的止痛藥。讓我們一起做這項功課，也讓我們相信生活總是悲喜參半，既非全然的痛苦，也不可能完全都是幸福快樂，但我們可以在這失去與獲得間，喜樂與悲傷的流轉間，體驗生命的豐盛，也珍惜、感謝自己所擁有的一切小確幸。縱使這小確幸在某一天會突然離我們而去，我們也要相信，新的美好與奇蹟還會再度降臨。

【內容簡介】

病人需要的往往不止是醫療

特別是對重症患者來說，他們更需要心靈的撫慰和情緒的理解

面對疾病的煎熬與不可知的未來

病人可能會感到憤怒、焦慮、絕望與害怕

而陪伴在側的照顧者

同樣也承受著巨大的壓力、不安、恐懼，甚至還有病患的情緒

然而，在這條路上，愛與親情會成為我們的翅膀

在我們走不動時，帶領我們飛越高山和峽谷

本書希望能夠為成為病人和照顧者的一把傘

為你們遮風擋雨，提供溫暖的陪伴和靈性的引導

與大家一起平靜走過疾病四季

初聞噩耗

．關於痛苦的質問：「為什麼是我？」

．關於未來的幻滅：「以後該如何是好？」

抗戰勇士的層層難關

．如何面對身體症狀造成的心情低落？

．該如何告知家人自己生病了？

長期抗戰的精疲力竭

．如何與漫長的痛苦共存？

．家人間有不同的醫療選擇時該怎麼辦？

一波未平、一波又起

．恐懼不安襲來，該如何安頓身心?

．是我沒把自己照顧好嗎?-談如何重建自我照顧的信心

當病況急轉直下

．希望在哪裡?

．如何滋養希望的生長?

．意義從何而來?

當生命走到終末

．當孤單感襲來……

．如何寬恕和好，除卻心頭牽絆?

．如何打包準備離開這段生命的旅程?

落幕時分

．如何面對死亡的恐懼，安詳離世？

．如何開口道再見？

你走了以後……

．可否不要說再見？

．分離後如何調適？

【作者簡介】陳怡如

心靈陪伴者。英國格拉斯哥大學（University of Glasgow) 緩和醫療碩士，曾任台大醫院緩和病房關懷師、台北榮總大德病房全人關懷師、新店耕莘醫院聖若瑟之家關懷師、財團法人安寧照顧基金會靈性關懷師。現為財團法人天主教康泰醫療教育基金會全人關懷師、天主教健康照護牧靈中心關懷師。專長為重症與末期病友之靈性關懷、喪親家屬之哀傷撫慰，以及助人者自我心靈成長與探索。譯作有《 天知道你失去的痛》，牌卡設計作品：「幸福導航卡」、「暖心祝福卡」。座右銘為「願孤單的人得擁抱，哀慟的人得安慰」。