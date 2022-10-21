從杉林區的枋寮溪谷經后山南稜到六龜里（今六龜），在日治時期臺灣堡圖中，曾記載這條連接楠梓仙溪和荖濃溪兩端的小路，過去，大武壠族往來兩地交易，漢人經此翻山越嶺前往臺南，1871年英國攝影家約翰・湯姆生的南臺灣行旅，也為此段古道留下珍貴的影像紀錄。古道因公路開發而逐漸被遺忘，透過步行探秘，爬梳荒煙蔓草間的人文遺跡、拜訪見證六龜繁華的池田屋和洪稛源商號，同時也感受秋高氣爽的南部里山之美。

踏上百年山徑，打卡約翰湯姆生的足跡

早期高雄杉林區木業興盛，伐木鋸板工寮聚集溪畔逐成聚落，閩南語稱為「板寮」（讀音邦寮），意指木頭的工寮，演變成現今地名「枋寮」。枋寮的金興社區已有四百年歷史，大武壠族世代聚居於此，六龜隧道尚未開通之前（1937年之前）是往來臺南與六龜的必經之處，現在則是重見天日的「杉林－六龜古道山徑」起點。

與大武壠族人楊永坤（坤哥）約在金興社區伍龍廟會合，簡單的入山祈福儀式後，從金興吊橋下切進枋寮溪底，入秋的南臺灣已進入乾季，溪谷平坦寬闊，陽光仍有些炙熱，清淺溪水流過腳踝，帶來沁涼的療癒感。坤哥告訴我們，河谷原本深達7米，處處大石與深潭，即使冬季枯水期也不會乾涸，山壁上有人工架設的水圳，當時這段山徑即沿著水圳修築，八八風災後泥砂淤積，改變河谷地貌，現在才能輕易地溯溪而上。

百年古道從枋寮金興社區的伍龍廟出發，別錯過欣賞廟內潘麗水大師珍貴的門神畫作。(攝影/Carter)

從金興吊橋遠眺，沿途風景盡收眼底。(攝影/Carter)

古道記錄山區族群關係與經濟活動的脈絡，日治時期大武壠族人用木耳和山羌、山羊的毛皮與漢人交換生活所需，沿海地區的人則帶來魚貨交換苧麻，當時山徑上的「販仔間」是廉價旅社，也是物產交換中心，六龜、旗山、內門和臺南一帶的商人常相約在此。

民國50到70年代，溪谷兩側山坡皆種滿樹薯，枋寮人因這項經濟作物而富裕，坤哥說：「聯外道路民國63年才完成，以前去六龜看電影，都扛著腳踏車走這條路，那時腳踏車跟保時捷一樣，我們村裡因為種樹薯所以買得起。」平凡的山野溪谷，加入坤哥的年少回憶，變成栩栩如生的日常剪影。後來人力成本提高，本地樹薯價格比不過泰國低價進口，作物被芒果樹和龍眼樹取代，只是龍眼總未能等到採收就被野生獼猴搜刮一空，居民們逐漸放棄作物，把溪谷山林還給自然，沒有經濟活動的山徑也逐漸消失在人們的生活裡。

坤哥站在荖藤溪和粗坑溪匯流處，重現約翰・湯姆生的影像畫面《與我們的武裝嚮導丁才在枋寮附近的小溪》。(左圖：攝影/Carter、右圖：攝影/Cindy Lee 翻拍自游永福《尋找湯姆生：1871臺灣文化遺產大發現》）

繼續前行，不久後來到荖藤溪和粗坑溪交會處，美濃愛鄉協進會李永龍老師拿出約翰・湯姆生的照片比對，黑白影像中，大武壠族武裝嚮導手拿火繩槍、腰上佩刀，顯示出湯姆生一行人從甲仙、荖濃、六龜里返回枋寮的路程危機四伏，坤哥指著前方山稜線說：「那邊叫做『護埕仔嶺』，護埕就是臺語的『門檻』，聽阿公說，以前原住民如果要來出草，這裏就是哨口。」親臨歷史現場，不自覺也感染些許緊張氣氛。

大武壠族的坤哥是植物達人，他正在示範如何將姑婆芋的根搗爛，敷在被虎頭蜂螫到的部位，可減緩疼痛、消除紅腫。(攝影/Carter)

一路上，坤哥隨手採摘植物說明功效，羅氏鹽膚木是以前大武壠族鹽分的來源，咀嚼酸藤的葉子可以解渴，蒲姜的葉子搓揉後放在鞋內除臭，閉鞘薑的莖富含水分，爬山缺水時靠它救命⋯⋯植物與生活緊密相依，正是原民的生活智慧。

古道的前段涉水上溯，後段接上山徑，經過電塔後一路上坡，沿途可看到日治時期推動撫墾政策，為通報監控而架設的舊木電桿和礙子，樹林間留下刨木薯籤的舊機器，稜線高點則有一個臺灣總督府殖產局設立的基石，相當罕見。接著下行至舊稱「石埕」的后山駁坎平臺，石砌駁坎為清朝的原、漢交界處，而古道結束前遇見的筍灶與筍塹的遺構，則是近代採筍的痕跡。

古道中段有個適合戲水的小瀑布，經過瀑布後即將離開水路，轉往山徑。(攝影/Carter)

全程約7公里的山徑如同南臺灣的掌紋，讓我們窺見淺山地區的常民生活，梳理六龜山林的產業脈絡與族群互動，將百年歲月濃縮在短短5個多小時的行程中，收穫豐富。

六龜歷史場域再現

追隨日治時期住在枋寮大武壠族人的腳步，在神農宮離開山徑，進入繁榮六龜里。當時，六龜里是伐木、採樟重鎮，設有發電所和行政中心，日人、閩南、客家、原住民族群往來交易熱絡，走進位於老街三角窗黃金位置的「洪稛源商號」，彷彿還能看見人聲鼎沸的物產交易盛況。

「洪稛源商號」為日治時期的原、漢物產交易所，臨街主屋為紅磚屋，後側的土埆磚屋則提供原住民來交易物品時的住宿場所。(攝影/Carter)

商號內部保有原屋格局，日式床組、梳妝台、商櫃等傢俱皆由檜木製作。(攝影/Carter)

「洪稛源商號」六龜支店是洪見濤於1914年開設，原本居住在旗山的他到六龜任職警察，時常受託將原住民的作物或獵物帶下山交易，憑藉著與原住民的良好關係，以及在旗山開設洋雜貨及蕃產交換商號的經驗，於六龜住家開設商號支店，經營雜貨、菸酒買賣、以及原漢山地物產交易中心。古厝為當時少見的磚造建築，亭仔腳串連外緣，歷經一年的整理，修舊如舊，讓這棟住商混合的Ｌ型街屋風華再現，室內仍保留六龜首富的日式床組、梳妝台、商櫃等物件，滿盈室內的檜木香氣似乎凝結了時間。

六龜池田屋復舊如舊，同時保留日式旅社格局和高雄客運的候車亭。(攝影/Carter)

商號對街「池田屋」是另一個與樟腦產業發展及六龜警備線設置相關的重要歷史場域。1929年池田兵太郎開設池田屋旅舍，作為接待外來日人、軍隊駐防或供作日警宿舍使用。直至民國42年由高雄客運承租，民國50年承購設站，正式成為六龜區對外門戶，經高市府推動的「六龜之心」山城再造計畫整修復原，保留日式旅社建築格局和編竹夾泥牆，也留下高雄客運候車亭的樣貌，讓不同年代的生活重疊交錯。

跟著約翰・湯姆生的黑白影像走過1871年的西子灣、枋寮、荖濃溪和六龜白雲仙谷，同步對比甲仙文史工作者游永福拍攝的彩色照片。(攝影/Carter)

走過山林古道與六龜里的曾經風華，意猶未盡地再轉往旗山，繼續追蹤在高雄旗糖農創園區展出的「1871臺灣印象—約翰·湯姆生影像中的山、海、人」，黑白光影帶領觀者回到1871年的六龜里和枋寮山區，對比原地重拍的彩色照片，回想適才雙腳走過的軌跡，歷史再也不是看板上的文字，已成為身體記憶的一部分。

Information

• 「杉林－六龜古道山徑」導覽

金興社區發展協會－楊永坤（坤哥）

電話：0932-889588

• 六龜池田屋

時間：每週六、日及國定假日10:00~16:00開放參觀

地址：高雄市六龜區華南街9號

• 洪稛源商號

時間：10月29日14:00~20:00、10月30日10:00~16:00配合活動開放參觀；另11月開放時間，可至六龜區公所官網-最新消息查詢。

地址：高雄市六龜區華南街37-47號

• 1871臺灣印象—約翰·湯姆生影像中的山、海、人

時間：即日起~12月18日，每週二至週日10:00~18:00，週一休園

地址：高雄旗糖農創園區7號倉庫（高雄市旗山區忠孝街33號）

電話：(07)662-6776

本文作者：李曉萍