深夜，從手機捎來一封神秘訊息，藍色精靈「小圖靈」忽然從螢幕竄出，迷幻燈光吸引你通往一段虛幻的旅程中，一場前所未有、探索未來的觀展體驗將在駁二重磅登場！

今年2022 DigiWave以《啟動全民任務：未來.dw》為主題，即日起至10月23日於駁二藝術特區開展，與同期揭幕的台灣設計展相呼應，號召全民走入藝術元宇宙、化身數位復仇者，透過沉浸式互動體驗破解任務、拯救及探索未來世界的多重可能。

2022 DigiWave《啟動全民任務：未來.dw》數位科技藝術展，前導影片結合知名網紅志祺77、視網膜，設計師顏伯駿、陳青琳等知名人物，以手機捎來的訊息為媒介，與民眾相約高雄，透過沉浸式互動展覽感受5G數位浪潮。

DigiWave是一場結合科技與藝術的慶典展覽，導入沉浸式互動展覽感受5G數位浪潮。(攝影/Carter)

由高雄市政府一手催生的「DigiWave數位科技藝術展」至今已邁向第4年，展覽以人類科技進程為題，在5G環境下融合藝術展覽和全方位數位體驗，去（2021）年的展覽聚焦電玩異想，成功為臺灣拿下首座「美國謬思創意大獎（MUSE Creative Awards）」鉑金獎殊榮，而今年主題以《啟動全民任務：未來.dw》，透過AI、VR/AR/MR、5G MEC等新媒體技術，有別於一般展覽的單項視角，民眾既是參觀者，也是創作的驅動者，透過科技喚醒埋藏深處的人性，也讓科技與人類最珍貴的感知系統和諧相處。

展場內容皆為互動程式，每一位觀者的不同選擇都會創造不同結果。(攝影/Carter)

《啟動全民任務：未來.dw》的策展單位邀請曾任迪士尼幻想工程創意總監王舒音（Dolce Wang）擔任，她也親自操刀音樂，打造充滿故事感和音樂性的沉浸式展演。而主視覺有如科幻電影般，由重疊人類形成的傳送門，建構出往未來世界的通道。

本次的任務，始於來自未來虛擬世界的「巨靈國王」，因為人類的冷漠疏離而日益萎靡。數位夥伴「小圖靈」緊急啟動終極任務，邀請民眾用熱情及人性幫助「巨靈」們，重新找回感知的能力。進入展場前，參與者會先經過5類人格測試，正能量爆棚的「極樂流」、代表療癒力的「治癒流」、想像力豐富的「自我流」、傳遞溫暖能量的「源泉流」，兼具智慧與知性的「高智流」，每種數位人格都由鮮明色彩做代表，在網路世界幻化為繽紛的視覺語彙。

參觀民眾進入展場前，會先經過專屬5類人格測試。(攝影/Carter)

符號與圖像在眼前翩翩飛舞，美學元素透過聲光與AR、VR投影衝擊感官，在數位的世界裡，藝術不僅能觀看，更可以盡情沈浸互動，從個人到群體，串連起五感共同的體驗。為了拯救巨靈國王，參加民眾必須先通過五道關卡，共創匯集數據能量，越是投入，展場空間就會互動地更加劇烈，達到視、聽、觸等沉浸式五感體驗。

每一位數位公民的神經網絡彼此連結，展場聲光隨時隨著互動者的感知而變動，形成有機式展覽內容。(圖片提供/臺灣產學策進會)

突破既有象限，在《啟動全民任務：未來.dw》中，臺灣設計在元宇宙匯聚發光，並透過高雄傳遞至全世界。展覽採「預約制」，請先加入LINE官方帳號「@DigiWave」，或透過「高雄幣平台」預約，現場也同場加映「夢境現實─MR沉浸式劇院」，帶來叫好又叫座的「鶴之舞」、「帝江化生」、「河馬圓舞曲」等作品，歡迎一起在優質環境中盡情感官衝浪，沈浸數位新浪潮。

• 2022 DigiWave 《啟動全民任務：未來.dw》

日期：2022年9月30日〜10月23日，免費入場

時間：週一到四11：00~20：00、 週五到日11：00~22：00

地點：設計中島棧4-2倉庫(高雄市鼓山區蓬萊路3號旁)

• 採預約制，請加入LINE官方帳號（@Digiwave）或至「高雄幣平台」預約展覽

本文作者：李定遠