無關房子大小，用設計力扭轉空間概念，即使租屋族或初入社會的小資男女，也可以打造出有風格的居家小宇宙。高市府青年局推出「青年租屋改造計畫」，攜手知名空間設計YouTuber「小宅實驗」，在10組案件中利用軟裝進行全能住宅大改造。

響應2022台灣設計展系列活動，高市府青年局推出「青年租屋改造計畫」，讓設計力走入居家，聚焦在預算和空間有限的套房，邀請YouTuber「小宅實驗」以專業設計眼光，為小宅施展空間改造魔法，並從案例分享設計小秘訣，讓青年朋友們也能動手透過簡單的軟裝，成就自己居家生活的美好。

小娜（化名）是擁有兩隻貓的大四生，國中畢業後就來到高雄求學，愛上這裡的活潑氣氛和有個性的高雄人，一漂就是七個年頭。忙於學業外，同時兼差兩份工作的小娜，渴望自己目前居住的老宅小窩，能夠變成一個溫馨舒適、對貓咪友善的空間。

「小宅實驗」創辦人之一Penny將小娜的小窩，改造成溫馨、放鬆也友善貓咪的空間。(圖片提供/高雄市政府青年局)

聽到了小娜的願望後，「小宅實驗」的兩位創辦人Penny和Pinco首先為空間健診，並從配色打造溫馨小空間，鋪上仿木地板，將原本素白牆面漆上暖灰色，搭配有設計感的桌椅家具，利用色彩營造讓人放鬆且帶有女性氣質的氛圍。

而收納也是所有小宅遇到的共同難題，每一寸空間都得斤斤計較。「通常小宅最大的難點就是空間不足，需要為屋主創造更多收納，利用封閉式的收納櫃，讓凌亂的衣服雜物消失，也可以讓空間變大。」Penny說。她特地挑選高尺寸的夾層櫃，利用它來垂直式拉大收納空間，讓安全帽、口罩等日常小物，都找到了屬於它們的家。原本只能堆放在地板上的凌亂衣物，也全部分門別類收進櫃子裡。

Penny還在櫃上設置格狀層架，優點不僅可用於收納和展示收藏，同時也是貓咪們的立體跳台，讓愛貓有更多活動筋骨和睡懶覺的地方。看到小窩大改造後的成果，小娜直呼好感動，忙碌一天後，她終於可以不用繞過衣服和雜物，而是在家伸展放鬆，與貓咪共處悠閒時光。

君君有許多動漫周邊收藏，非常需要收納空間。Penny移動鞋櫃位置改變進屋動線，同時增高電視下的收納櫃，檯面還可放置電子鍋和收藏品。(圖片提供/高雄市政府青年局)(上圖為改造前、下圖為改造後)

包含小娜的居所在內，此次計畫所選出的10組案件，都是懷抱高雄夢，對生活環境有理念的小宅租屋青年。像是擁有大量漫畫和周邊收藏的宅系女孩君君（化名）；每天忙到天昏地暗、期待擁有放鬆空間的護理師雅雯（化名）；以及一直想要為房子翻身改造，卻不知該如何著手的套房族大偉（化名）等。改造過程先是「小宅實驗」個別與他們溝通，傾聽、瞭解遭遇到的現況和需求後，再著手進行。

君君有許多動漫周邊收藏，非常需要收納空間。Penny移動鞋櫃位置改變進屋動線，同時增高電視下的收納櫃，檯面還可放置電子鍋和收藏品。(圖片提供/高雄市政府青年局)(上圖為改造前、下圖為改造後)

「改裝前」到「改裝後」比較，可以看見經由空間規劃及家具更換，就能夠為生活品質帶來些變化，「運用地毯區隔空間，打造專屬的放鬆區域，也可以讓居家更舒適」Penny補充道。「設計」除了傳達藝術表現風格外，室內設計讓生活美學實際走進每個人家中，想瞭解更多軟件改裝秘訣及成功案例分享，可至YouTube「青年免費改造設計你的家」觀看系列影片，見證如何運用創意設計解決問題，創造空間的幸福魔法。

本文作者：Naru