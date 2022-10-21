2022金鐘獎將於10月21日、22日盛大展開，本屆金鐘首次拆成「電視節目類」及「電視戲劇類」兩日的頒獎典禮。主持人群曾國城搭檔唐綺陽、薛紀綱搭檔焦凡凡、曾寶儀、楊小黎搭檔陳家逵等，非凡組合讓人驚豔。此外，還開創先例推出「網路人氣票選活動」，讓全民共襄盛舉選出今年度心目中的最佳人氣「綜藝節目」與「戲劇節目」，目前以《綜藝玩很大》、《火神的眼淚》分別暫居第一。

在「電視節目類」獎項中，最受矚目的非屬小S了，她出道28年、僅在2005年與蔡康永主持《康熙來了》奪下第40屆金鐘「綜藝節目主持人獎」，之後就無緣獲得金鐘青睞。今年小S獨挑大梁主持的《熙娣想聊》殺出血路，將與其他成群結隊的《綜藝大熱門》、《綜藝大集合》、《型男大主廚》和《婚禮歌手》主持人們角逐「綜藝節目主持人獎」。此外，去年《綜藝玩很大》入圍金鐘56「益智及實境節目主持人獎」，也是吳宗憲、KID與已故藝人小鬼（黃鴻升）三人組的最後一次入圍，可惜最終與獎盃失之交臂。今年再次入圍的吳宗憲和KID也不忘永遠的主持搭擋小鬼，KID還在IG發文表示：「《綜藝玩很大》依然是三人入圍，不用怕，繼續玩下去。」

另外，在「電視戲劇類」獎項中，今年陳亞蘭以《嘉慶君遊台灣》入圍「戲劇節目男主角獎」，入行40年的陳亞蘭，一生致力於推廣歌仔戲文化，期盼傳統戲曲能獲得更多年輕人喜愛，今年在《嘉慶君遊台灣》飾演「皇帝」一角，特別製作成八點檔，以通俗形式呈現。而她也是金鐘獎57年來的首度有女性身分入圍男主角獎的創舉，陳亞蘭將與包括《逆局》朱軒洋、《斯卡羅》查馬克．法拉屋樂、《茶金》郭子乾、温昇豪、《華燈初上》楊祐寧等眾男星們同台角逐。

陳亞蘭以女性身份入圍男主角。（圖／中時資料照）

而《華燈初上》還入圍11項大獎，媽媽和小姐都戰到戲外，林心如、楊謹華兩位媽媽爭「戲劇節目女主角獎」，店內小姐劉品言、謝瓊煖則要搶「戲劇節目女配角獎」，雙雙較勁上演live版的《華燈初上》，就等鏡頭拍下她們期待心情。

近年來，世界颳起選秀風潮，在「電視節目類頒獎典禮」中也為新人們準備獻聲機會，邀請《原子少年》金星、《菱格世代DD52》選秀出來的G.O.F、《聲林之王》柏霖、《大嘻哈時代》YoungLee等，為觀眾們展示影視圈新芽的成長茁壯。此外，歌手光良也會用歌聲詮釋「幕後工作人員」的甘苦，以此向他們致敬。而曾國城和唐綺陽的組合將改編《我要你的愛》同時挑戰RAP演出，等著顛覆觀眾們對於兩位的想像。