美國商務部7日對中國祭出新一輪出口管制，禁止美國企業支持中國高階晶片生產，除非取得美方批准，卻也傷及美國企業，美國半導體設備商科林研發（Lam Research）警告，在損失中國大客戶情況下，明年公司收入恐減少20億美元至25億美元（折合約650億至810億新台幣）。

綜合外媒報導，科林研發表示，由於美國對中國的晶片禁令，明年來自中國的收入將明顯減少，估計損失20億至25億美元。財務長Doug Bettinger表示，公司在中國失去了客戶，而且這種情況還會持續下去。

科林研發表示，受到美國最新晶片禁令影響，預計10至12月的收入約為51億美元，與前1季持平。如果美國沒有這些新規，收入會比現在高。

科林研發是全球市值第4大半導體設備商，在截至9月底的3個月，該公司收入為51億美元（折合約1650億新台幣），其營收有30%都來自中國，台灣占22%，南韓占17%，美國僅占6%。

總部位在荷蘭的另一家半導體設備商艾司摩爾（ASML）則說，美方出口管制造成的衝擊「相當有限」，直接影響大概是已接訂單的5%。艾司摩爾是一家歐洲廠商，因此機器中使用的美國零件很少，未來可以繼續出貨非EUV機台至大陸。