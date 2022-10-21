一名網友在「純靠北工程師」網站中分享公司內部的奇聞，有位超強工程師向老闆提離職，但無論老闆開出怎樣的條件挽留都慘遭拒絕，該工程師只提出唯一的條件是讓公司經理走人，沒想到，老闆最後處理方式讓許多網友們都相當驚喜，結局令人印象深刻。

原Po發文表示，提離職的工程師工作相當認真，不僅是公司內唯一一位能兼顧前端、後端、雲端及手機端的工程師，還相當配合加班一直都受到老闆的賞識。

在工程師提離職後，老闆曾開出加薪6成、加班費雙倍算等方式慰留，但都遭到工程師拒絕，只開出一項開除經理的條件，讓同事們都感到相當意外，原Po也補充說，經理是老闆打拚的夥伴，更是公司大股東，但能力與個性都非常差勁，工程師會對他不滿並不是沒有原因。

原Po最後分享老闆解決此事的方式，開了另一間公司請Po當負責人，再把最強工程師換到新公司，同時給予加薪及雙倍加班費的條件，新公司承接原公司的業務，經理也能獨自開拓新的業務。

文章引起網友們熱烈討論，紛紛稱讚老闆手腕相當好，「佩服這個老闆的智慧」、「皆大歡喜」、「老闆蠻負責任的，但大部分都不是這樣。」不過也有網友認為，該工程師把自己想的太重要，「大部分的老闆是逼走工程師」、「看過太多工程師被逼走的例子了。」