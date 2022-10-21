台南一名女子在餐廳上班，今年3月間趴在桌上休息之際，突然覺得腿部有溫熱感，抬頭一看竟發現侯姓男同事蹲在桌邊偷摸她，氣得離職並報警究責。台南地院審結，依犯性騷擾防治法等2罪，判侯男應執行拘役70日，得易科罰金7萬元。可上訴。

判決書指出，侯男於某公司的員工餐廳上班，今年3月間侯男見女同事A趴在桌上休息，竟趁女同事不備之際蹲在其腳邊，侯男伸手撫摸A女的大腿與小腿各1次，因A女難以忍受侯男的性騷擾行為憤而離職，並前往警局報案提告。

侯男於警詢、偵訊期間都認罪，檢察官核對A女及證人於警詢的指述、監視器畫面截圖與光碟等證據，認定侯男的自白與事實相符，將侯男起訴並向法院聲請簡易判決。

台南地院法官認為，侯男趁A女趴著休息時伸手觸摸A女的大腿及小腿，而該部位明顯非他人能任意觸摸的位置，若未經過他人同意即逕行觸摸，足以引起當事人嫌惡並感受到強烈的冒犯，客觀上屬於偷襲式、短暫性、具有性暗示且使A女感受不舒服的觸摸，的確為性騷擾。

法官考量侯男認罪，但並未獲得A女原諒，A女也表明無和解意願，審酌侯男的犯罪動機、目的、手段、情節與智識程度及經濟能力等情狀，依犯性騷擾防治法地25條第1項等2罪，各處拘役40日，應執行拘役70日，得易科罰金7萬元。可上訴。