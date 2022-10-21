國民黨新北市長參選人也是現任新北市長侯友宜20日表示，惜食是種美德，更是環保永續的重要觀念，他邀請大家，從今往後的每一天，一起身體力行實施「空盤不浪費運動」，珍惜食物，每個人的一小步，累積起來也能帶來重大的改變！

侯友宜在臉書指出，新北市推動「惜食」已經六年了，「醜蔬果」看起來賣相不好，但吃起來卻不錯，只要好好整理，就可以讓社區長輩與孩子們吃得歡喜又營養，還兼顧環保。

侯友宜說，「一粒米，百粒汗」珍惜眼前得來不易的食物，一粒小小的米要經過農友們好幾個月的辛勤耕種，才能成為我們碗中的香噴噴的米飯，「珍惜食物」不是一句口號，更是一種精神，也是每個人都該落實的。

侯友宜直言，醜蔬果華麗變身，惜食分享最重要的精神，就是推動的力量，不但不能浪費，還可以送到有需要的地方，做為老人共餐或是小衛星課後照顧據點的美味佳餚，不只高達134萬人受益，同時也可以減輕廚餘垃圾，兼具公益、環保和教育，更達到聯合國永續發展SDGs消除貧窮和飢餓的目標。

侯友宜強調，除了透過冷藏冷凍車等硬體設備，最重要的是參於其中的所有善心人們，無論是捐贈的企業、果菜市場熱心的攤販，或是一日又一日不辭辛勞的志工們，謝謝大家細心整理與烹調這些缺了角的蔬菜、雨損的茄子和長歪的紅蘿蔔，就像施了魔法一般，讓他們成為營養滿分的料理，照顧更多長輩和孩子。

侯友宜呼籲，惜食是種美德，更是環保永續的重要觀念，他邀請大家，不只今天，而是從今往後的每一天，一起身體力行實施「空盤不浪費運動」，珍惜食物、減少廚餘，每個人的一小步，累積起來也能帶來重大的改變！