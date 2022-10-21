慈禧太后垂簾聽政，掌清朝大權半世紀，生活極盡奢華，除了物慾外，性慾跟食欲也都相當強烈，更有著同樣的料理不會再吃第二次的傳說，但就有道料理，讓他一吃成主顧，吃了超過10年，卻在得知料理食材後，震怒下令處死御廚，而這道料理如今則成為平民佳餚。

大陸歷史部落客《格子說歷史》提到，慈禧對美食異常講究，在外地吃到的，一回宮就會要求廚師想辦法重現。某天廚師在發想新料理時，決定嘗試做民間百姓常喝的「羊下水」給慈禧，慈禧喝了一口後驚為天人，從此念念不忘，要求廚師每天都要準備，一喝就是10多年。

俗稱羊下水的羊雜湯，當年讓慈禧太后一喝念念不忘，卻在得知原料是羊內臟後，當場處死廚師。(圖／搜狗百科)

慈禧也將此道料理分享給臣子們，並要廚師公開食譜。未料慈禧看到食材竟是羊肚、羊肝、羊肺時，當場變臉，認為用內臟料理是最不值錢的部分，認為是廚師對自己的羞辱，便命人當場將廚師處死，也讓一干大臣啞口無言，敢怒不敢言。

羊下水也就是所謂的羊雜湯，如今已是中華民族的日常佳餚，深入兩岸各地，對比慈禧當時為了滿足虛榮心，只因食材不夠高級，就將廚師處死，可說相當諷刺。