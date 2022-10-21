當員工遲到、未到，電話也不接時，大部分主管僅只會默默記上曠職，繼續工作，但有位主管看到一對父子同時曠職，想到平時印象中，2人工作認真負責，認為情況不對，決定前往對方住家找人，意外救回3條人命，原來父子一家人早已瓦斯中毒，陷入昏迷。

根據陸媒報導，這件意外發生在去年3月，地點位在湖南郴州市，「質檢員」歐陽兆全平日負責管理100多名清潔員工，但在當天，發現有對父子超過上班時間一小時還未現身，詢問其他同事也不知情況，打了手機也沒人接，想到2人平日工作認真，態度良好，總是提前就抵達崗位，於是問了地址後親自前往找人。

歐陽兆全平日管理一百多名清潔員，自己也會定時巡邏街道清潔垃圾。(圖／取自搜狐新聞)

歐陽兆全到達父子住處後，不斷敲門，但沒有任何回應，但他將耳朵貼在門上後，卻明顯聽到裡頭有打鼾聲與燒開水的聲音。接著他狂拍窗戶，對方還是沒有反應，此時他驚覺大事不妙，立刻敲破窗戶，聞到一股濃濃瓦斯味，趕緊聯繫房東並報警、叫救護車。

原來父子一家人連同媽媽，一共3人都因為瓦斯中毒而昏迷不醒，所幸送醫後，3人都撿回一命，而救命關鍵就是因為歐陽兆全敲破了窗戶，讓封閉室內的一氧化碳濃度得以降低。

事後獲救的一家人非常感激歐陽兆全，且由於他們是外地人，在當地並無親友，若非主管發現不對勁，恐怕早已命喪黃泉。歐陽兆全則相當低調，不願聲張，但在資訊發達的現在，義舉還是流傳到網上，歐陽兆全對此表示，自己只是做的應該做的，且平時每個員工的名字、行為他都有記下來，才會產生警覺心。