美國國務院一名高官今天表示，副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）下週在東京與日本、南韓副外長會面時，將討論到北韓最近試射飛彈、中國以及台海局勢緊張等議題。

根據日本外務省網站，雪蔓下週將與日本外務省事務次官森健良，以及南韓外交部第一次官趙賢東會面。

路透社報導，美國國務院官員告訴記者，雪蔓24日至27日訪問東京的行程，將包括與日韓副外長的三方會議，以及與日韓個別進行雙邊會談。

這名官員說：「我們將討論一系列議題，包括朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）今年多次發射飛彈、中華人民共和國，以及俄羅斯對烏克蘭無端發動毀滅性戰爭等。」

「我們打算討論琳瑯滿目、應對區域安全的全部議題，台灣占其中一大部分。」

該官員並提到，預期雪蔓與日方會談時，也會討論到日本國防改革，以及日本研擬中的新國家安全戰略。（譯者：楊昭彥）1111021