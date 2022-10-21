陳昇將在10月29日歡慶64歲生日，近日宣布生日當天將在墾丁開唱，舉辦「他鄉夢河 墾丁Yellow House演唱會」，邀請歌迷好友們齊聚同樂，在島南陽光沐浴下的熱情墾丁一起慶生、歡樂開趴。

陳昇透露新專輯正緊鑼密鼓籌備中，這次為演唱會特別設計彩排場福利，與新寶島康樂隊「移地錄音」，提前南下把錄音器材搬到墾丁 Yellow House 錄製新歌，錄音殺青後將在10月28日彩排場，第一時間和歌迷粉絲分享熱騰騰的新曲試聽。

演唱會特別選在恆春半島上民宿式的 Yellow House 場地舉辦，陳昇透露想法來自過去「上山下海」系列演唱會，希望能在別具風格特色的場域，和歌迷一起享受度假般，輕鬆快樂的演唱會。而新寶島康樂隊去年曾前往苗栗，將一棟特色民宿改造成專業錄音室，為「剪剪花」專輯展開田野錄音，也成為此次陳昇移地錄製個人全新專輯的靈感。

陳昇除專注在音樂創作，近年更投心於繪畫，與兩位志同道合的藝術家朋友黃志偉、蕭言中在高雄市立美術館舉辦三人畫展，亮眼的黃色潛水艇出自陳昇之手，人物圖像及藍色河水分別由蕭言中和黃志偉所繪，三位老頑童齊心協力打造作品，也分享圖畫意境：「陳昇是連長，帶領蕭言中跟最後一位掌舵的黃志偉，開在夢河裏，帶領大家往前進。」陳昇更稱今年只是「夢河元年」，未來還要繼續「再唱二十年」。