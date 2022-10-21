福建艦尚未服役 陸熱議趕造004航母預備台海戰爭

由於美中關係愈來愈緊繃，陸媒與一些專家們更加頻繁地議論美中可能在台灣問題上爆發戰爭，而且時間也愈見緊迫，許多評論因此認為中共對航母的需求更加迫切，不只已下水的福建艦必須盡快形成戰鬥力，下一艘大型彈射型航母004也要加速完成，即便未能完成核動力推進的設計，也應該在與福建艦同樣的規格上做些改進後及早完成，同時讓新一代艦載機定案，以應對美中戰略形勢的快速變化。

近幾年來不論是海峽兩岸或是美國，智庫與軍方談論台海戰爭的頻率與深入的程度都令人感到憂慮，台灣不必說，美方在國防發展方案中必然將可能爆發的台海戰爭列入考量，大陸也愈來愈重視如何在美國干預下打贏台海戰爭的討論。其中有些分析認為，新建航母艦隊以應對台海戰爭的時程必須提前，已經上馬的004航母應該提早完成。先前曾有人預測004有採用核動力的可能，但現在看來艦用核動力反應堆的研發已趕不及，因此它極可能延續003福建艦的規格採用傳統動力，平台甲板與電磁彈射。

大陸專家分析稱，建造新式航母不是用來對付台灣的，尤其是福建艦與正在建造的004等電磁彈射型的現代航母，是用來對付美國尼米茲級與福特級航母。圖為福建艦與補給艦想像圖 。（圖／央視截圖）

一些大陸的學者與專家對004的討論也更加趨同，認為可以開始期待它的進度，顯然各種規格已陸續定案，包括8萬噸以上的排水量、電磁彈射、4代艦載機與固定翼預警機。台灣有些評論認為中共打造大型航母是為了對付台灣，引來大陸人民大學教授金燦榮的嘲笑，稱這種說法是「自作多情」，「對付台灣還用不著這個，要對付也是對付尼米茲級的航母戰鬥群」。

1996年台海危機美國派出航空母艦戰鬥群到台灣附近海域，自此中共認為若要發動對台戰爭必須要有與美軍抗衡的航空母艦。圖為福建艦想像圖。（圖／

雖然004沒有達成一些軍迷們所想像的核動力方案，但仍符合中共原先發展航母的進度。最初003型的規畫是蒸氣彈射，004才升級火電磁彈射，後來美國福特號航母的電磁彈射順利完成，中共才決定跳過蒸氣彈射直接採用電磁彈射，而且研發過程也出乎意外地順利。雖然電磁彈射完成跳級，但艦載機的研發仍按原規劃進行，目前傳聞福建艦上的艦載戰機是殲-15T與5代機殲-35，總數約40架，加上十餘架艦載直升機，以及空警-600空中預警機。

5代機殲-35不久前透露部份試驗照片，這是中共第2款5代戰機，若要趕在福建艦服役時登艦可能會來不及，或許等到福建艦2024年服役後幾年才會正式登艦。（圖／微博）

其中殲-15T這幾年來已亮相多次，雖然被認為這款形式偏老舊的戰機用來搭配福建艦不太匹配，主要是FC-31持續改進多年遲未定案，直到最近瀋陽601所傳出好消息，據說FC-31已經確定登上福建艦，如此福建艦服役初期將可能有殲-15T與FC-31兩款戰機。至於5代機殲-35不久前透露部份試驗照片，但是要趕在福建艦服役時登艦可能會來不及，或許等到福建艦2024年服役後幾年才會正式登艦。

有些分析福建艦與未來的004航母時都會提到核動力問題，其實按戰略上的規劃，目前的航母仍是以近海戰鬥為主，還沒有遠洋出擊的打算，核動力的需求並非那麼迫切。但是福建艦與004使用傳統動力的話，航速與核動力還是有落差，戰鬥航速應該到不了29節，如果遇上艦載機逆風起飛，可能會有風速不足的問題。分析指出，福建艦設的彈射器較福特號的更長，可以用來彌補逆風起飛風速不足的問題，但較長的彈射器會影響甲板整備區與機庫面積，這一點在004的設計上可能還會有調整。

對於平台甲板、電磁彈射的大型航母的威懾能力，中共賦予高度期望，認為它將在台海戰爭中對美軍的干預形成區域拒止／反介入的作用。圖為福建艦想像圖。（圖／微博）

航空母艦在使用上會有戰備、訓練與維修等各種不同狀態，因此要維持常態性有航母在戰備狀態，數量就很重要。有些專家認為，若是要應對台海戰爭這種近海戰鬥需求，至少也要常態保持2艘航母處於戰備狀態，以遼寧艦、山東艦、福建艦再加上004，雖然各艦戰力有所不同，但至少可以維持2個航母戰鬥群隨時可以進入戰鬥狀態。

按大陸專家的說法，中共航母是對付美國航母的，想必是部署在台灣海峽南北兩個入口，或許加上台灣東部海域用於執行區域拒止／反介入戰術。不過這些都是依過去的經驗所做的戰術想像，如同這次俄烏戰爭的結果大出意外一樣，航母戰術使用至今已超過80年，現代航母使用至今也近50年，現在新的軍事技術與武器快速演進，大型航母可能隨時會走上戰列艦的命運，而這個時刻何時到來，顯然也沒有人能夠事先預料到。