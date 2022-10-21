受到新冠肺炎疫情影響，已有多起案件在職場染疫，為了避免疫情擴散，台灣羅門哈斯電子材料公司除了透過自聘廠護關心同仁健康外，更提供全薪病假、防疫隔離假，亟使到現在仍要求密切接觸者3天內不得進廠，獲得「國家職業安全衛生獎」肯定。

勞動部每年都會頒發國家職業安全衛生獎，肯定獲獎企業及個人長期致力於安全健康職場所付出的心血及展現的績效，也期許得獎者引領其他企業能持續精進職業安全衛生文化，共同打造安全衛生的職場環境。獲得此獎後，企業可以在職災保險費率獲得減免。

台灣羅門哈斯電子材料公司廠長李盈瑩表示，公司十分注重職場安全衛生，如要求同仁在工廠時不得邊走路邊講手機，上樓要扶扶手等，更設立「虛驚事件」獎勵，鼓勵員工提報可能會有職安疑慮的危機，公司也提供獎金獎勵，每年在尾牙還會表揚。

李盈瑩說，公司也積極改善安全衛生的改善，每年都花費上萬美金，如曾有同仁因搬運設備導致腰受傷，因此便投資搬運設備、休息時間管理等，減少受傷的可能性。

勞動部部長許銘春致詞時表示，參加評選過程，多家企業是由董事長或總經理帶領團隊向評審進行簡報，代表企業的領導高層對工安的重視，對勞工職場安全與健康的重視，這也是企業永續經營的關鍵。