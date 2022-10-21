歌手徐暐翔2018年從選秀節目中一戰成名，穿透力十足的歌聲深受肯定，這次為台灣BL劇《我的牙想你》獻聲插曲〈心和脈搏〉，是他第三度為戲劇演唱歌曲，整首歌曲對應劇中情節，講述面對愛情撞牆期時會有的忐忑不安、混亂，但同時也夾帶著對愛的期待與溫暖。〈心和脈搏〉由全能音樂職人GJ蔣卓嘉擔綱製作，這首歌的定key較高，並不是徐暐翔習慣演唱的領域，不過兩人合作過程中，由於GJ對他在爆發力和細節處理方面上有一定的標準與期待。

在以往MV中都只負責對嘴的徐暐翔，這次在〈心和脈搏〉MV第一次挑戰演戲，由於之前就讀表藝相關科系，他一直都知道演戲是一件需要花費很大功夫和時間的事情，所以自認不擅長演戲的他沒想過要當「演員」，對於導演安排他上陣演出，有些自信不足的他笑稱：「還是得『硬上』。」

不過在拍攝過程中，他的情緒十分投入，表現得可圈可點，工作團隊讚美說：「看不出是第一次演戲！」導演也安排他站在堆疊很高的貨櫃上拍攝，因為從來沒有在外景爬那麼高，讓他有些擔心說：「我有點懼高…」，不過一旦爬上去後，他反而很享受，拍得很投入，直說：「這個體驗很新鮮、很好玩。」但拍攝當天天氣極佳、太陽太大，曬得穿著冬裝的他一身大汗，導演一喊「卡」，超容易流汗的他就要補妝，讓他不好意思說：「這個體質拍MV，應該滿麻煩大家的。」