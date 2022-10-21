美國10年期公債殖利率進一步攀升，反映市場預期聯準會（Fed）將更激進升息來抑制通膨，同時住房數據也受貸款利率提升的拖累而顯得疲軟，華爾街股市主要指數今天多收低。

道瓊工業指數下跌90.22點或0.30%，以30333.59點作收。

標準普爾500指數下滑29.38點或0.80%，收3665.78點。

科技股那斯達克指數下跌65.67點或0.61%，收10614.84點。

但費城半導體指數上漲15.47點或0.69%，收2253.22點。（譯者：楊昭彥）1111021