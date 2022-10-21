非洲中部國家查德今天有數以百計的人走上街頭，要求加快轉型為民主統治，然而卻發生暴力事件，造成約50人死亡，將近300人受傷。

路透社報導，查德總理卡布札波（Saleh Kebzabo）在記者會上提供死亡人數，表示政府還在收集傷亡數據，他並形容這是一場武裝叛亂。

但人權團體表示，維安部隊在首都恩加米那（N'Djamena）和其他數座城市殘忍鎮壓示威活動，屠殺手無寸鐵的平民。

幅員廣闊、由軍方統治的查德自2021年4月前總統德比（Idriss Deby）死後陷入危機。德比曾鐵腕統治國家長達30年。

德比的兒子馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby）隨即掌權，起初他承諾18個月的過渡期後將舉行選舉，10月1日他卻宣布將選舉時程延後兩年。

反對派與公民團體號召於18個月過渡期結束的今天發動抗議。政府雖以維安為由禁止抗議，示威者今天上午仍如期現身並封鎖馬路。

國際人權聯合會（International Federation for Human Rights）及其在查德的夥伴組織表示，維安部隊暴力鎮壓抗議，並傳出發射實彈、虐待、隨意逮人等情事。

國際特赦組織（Amnesty International）研究員狄亞拉（Abdoulaye Diarra）以目擊者證詞和當日照片、影像分析為根據，表示維安部隊對抗議者發射實彈。

人權觀察組織（Human Rights Watch）中非地區主任馬基（Lewis Mudge）則說：「顯然必須進行公正調查，以確認抗議者是否訴諸搶劫與暴力，以及維安部隊是否非法在全國各地訴諸致命武力。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示：「我們擔心查德今日示威脈絡下的暴力事件，據傳有人傷亡。」

杜雅里克呼籲當局確保所有查德人享有表意自由與和平集會的權利，也要各方克制，勿過度使用武力和暴力。

查德政府已宣布進入緊急狀態，以及晚間6時至上午6時實施宵禁，不過總統日前已因洪災宣布緊急狀態。（譯者：楊昭彥）1111021