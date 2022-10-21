台中市府1999專線竟淪為地痞魚肉建商、強收保護費之利器。由於台中高鐵特定區是中部唯一三鐵共構，建商看準交通便利性和增值空間搶進開發，近年新大樓林立，不過有一名橫行當地綽號「豬仔」的地痞專門鎖定透天厝小建商，一旦發現違法二次施工即連日狂打1999檢舉，再向建商另類索討「保護費」，以此法撈錢超過4年，在地方上臭名遠播。

本刊調查，「台中高鐵特區」大致為高鐵東路以西、環河路四、五段以北、高鐵路二段以東、中山路三段以南的區域，佔地約273公頃。由於該區為中部地區唯一擁有高鐵、台鐵、台中捷運「三鐵共構」，另有國道一號、國道三號、74號快速道路分別在此區設交流匝道，交通十分便利，深受建商青睞、紛紛搶進。

警方早就鎖定豬仔和其小弟們的惡行，並於日前將他們逮捕到案。（圖／方萬民攝）

據了解，豬仔是烏日在地人，常開著一輛發財車到處「巡田水」，他盯著透天厝小建案工程進度，當工班開始施作透天厝外面車庫加蓋部分，即二次施工時，豬仔就開始連日狂打檢舉電話，他精準掌握1999檢舉市府執行期程，例如「檢舉完3天內公所現場查看且回報，10天內都發局到場會勘」，確保會勘時違建正在施工中，得依規定馬上拆除，建商慌張找上豬仔時，他再假裝中間人「我幫你問問看」，開價逼建商掏錢。

所謂二次施工，就是建商在取得使用執照後，對建案進行再次施作與原始施工設計圖不符的工程，例如幫住戶陽台外推、增建車庫、將蓄水池改為游泳池、機房改為閱覽室、將一樓機車停放空間改為迎賓大廳等等，若遭勘查確認違法，必須限期恢復原狀，否則將處以罰款並強制拆除。

據了解，豬仔以此手法，從2018年開始魚肉烏日高鐵特定區建商們，至少上百家受害，日前，警方依《組織犯罪》將豬仔以及小弟等5人移送。

這個月初北市文山區發生槍擊案，1名建商遭黑衣人連開3槍，雙腿中彈，經查是土方糾紛引起。（圖／報系資料照）

建商蓋房隱藏龐大利益常引起黑道覬覦，包括這個月初台北市文山區發生一起槍擊案，一名建商二代跟妻子下班時遭黑衣人埋伏連開3槍，建商雙腿中彈，調查後發現與土方糾紛有關。警方查出槍手疑似有竹聯幫背景，從台東北上，在現場勘查地形長達一週。

另外，今年7月24日台北市刑大召開記者會，宣布逮捕綽號「排骨」的天道盟太陽會大哥陳男等11人，原來陳男想在桃園某建案工地插旗，建商不從，便以工程合約糾紛為由教唆小弟恐嚇勒索3千萬元，甚至還派人包圍工地、擋住砂石車出入，更一路尾隨砂石車阻止傾倒等，逼建商乖乖付出「損失賠償」。

2019年1月間也曾有一名黑道大哥看上台北大安區一處建案，要求以64折購買1億2500萬豪宅，不過業者卻只願意降價2000萬，雙方喊價破局後，有大批黑衣人多次在展示中心四周徘徊、叫囂，一度引起附近居民困擾。

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