民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照，鄭任南攝）

民進黨台北市長參選人陳時中19日出席寵物商業同業公會會員大會時，喊出「領養代替購買，當場遭全國聯合公會理事長陳明進上台嗆，「我們都靠狗吃飯的，靠這些動物吃飯的，啊你叫我們認養代替購買，真的死給你看」。前民進黨立委郭正亮表示，太離譜了，這是明顯選不上的候選人才會做的事。

郭正亮20日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，陳時中以為他是跑到保護動物學會，這是保護動物學會的用語。寵物同業公會就是在做生意的人，他卻說出這6個字，應該是認為這是好政見，他以為這是愛護動物聯盟，但他搞錯了。愛護動物聯盟就是協助領養流浪貓、流浪狗，他搞錯場合了。

郭正亮接著表示，同業公會創會理事長陳明進就受不了，出來講難聽的話。創會理事長指責了之後，陳時中在下面說我不是那個意思，然後人家就推他上去再講一次，陳時中後來被迫上去改口。

郭正亮不禁說，真是受不了，怎麼會有這種人。前立委沈富雄說，陳時中每天就像一個厭世男，每天都印堂發黑。作為候選人每天都要處於亢奮狀態，所以你去任何場合，還沒到達前，就要先想要講什麼，怎會離譜成這樣，這就表示他的精神根本沒有集中，他講完後還沒發現自己講錯了。

郭正亮認為，創會理事長嗆聲後，台下的業者還大力鼓掌。太離譜了，他從來沒有見過這種候選人，像這種大概沒有經驗、明顯選不上的候選人才會有這種行為。