台北市長選戰，根據《TVBS》及《震傳媒》兩份最新民調，民進黨台北市長參選人陳時中都落居第三名。資深媒體人單厚之表示，陳時中民調淪為第三，對民進黨整體的選情是致命的。

單厚之19日在《美麗島電子報》撰文表示，陳時中的民調淪為第三，對民進黨整體的選情是致命的。如果陳時中的選情看似當選無望，必將影響民進黨整體士氣。

單厚之指出，現在民進黨上下都避談台北市的選情，只剩陳時中陣營不斷的道歉、認錯、辯駁。很難想像，如果這樣的情況持續到選前，總統蔡英文等人在「選前之夜」台上，要怎樣講出鼓舞士氣、迎接勝選的精神喊話。

單厚之點出，過去很長一段時間，民進黨都不承認陳時中的仇恨值高。直到日前接受媒體專訪時，陳時中本人才鬆口說「沒想到自己的仇恨值竟這樣高」、「如果再來一次不會接指揮官」。

單厚之表示，陳時中是民進黨的聲量王，也是櫥窗，多數人都透過陳時中來認知民進黨的樣貌和思維。蔡英文選擇陳時中來扮演民進黨的「顏值擔當」，是根本的戰略錯誤。如今已經發生外溢效應，基隆、桃園市長選情能否守住，也都還要看運氣。