民進黨台北市長參選人陳時中日前曾表示，若當選後絕對不會做把責任推給屬下、跟中央對抗、救災時人不在災害應變中心這3件事。對此，國民黨前台北市議員羅智強昨(20日)在臉書表示，以陳目前的當選機率來說，可能很難印證他到底能否做到，「但由過往民進黨的所作所為來看，他不僅打臉自己，更狠狠打臉蔡英文！」

羅智強指出，陳時中說不會把責任推給下屬，是因為他不顧是非維護自己人，把責任都推給別人，像是3+11造成疫情大爆發，衛福部卻把疫情破口歸咎萬華，而買不到疫苗，陳時中怪老共、疫苗打不完，又怪地方打太慢，至於高端五大缺失曝光，則是直接用「我已離開」甩鍋卸責。

羅智強認為「這本事可是一脈相傳」，因為蔡英文也根本不需要推給下屬，只要出事就都推給馬政府，像是私菸案甩鍋前朝、奧運選手出國坐經濟艙是前朝的錯、連開放萊豬進口，都推說是馬政府承諾。

至於陳時中說不會在救災時人不在災害應變中心，但羅智強指出，防疫當頭時，他可是落跑疫情指揮中心，不常到災害應變中心的蔡英文，難得造訪一次讀完稿就快閃，不讓地方反映災情，「陳時中真是哪壺不開提哪壺」。