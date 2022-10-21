知名大陸男星李易峰有許多代表作品，堪稱初代頂流，然而日前被爆出有嫖娼行為，引發軒然大波，男神形象一夕崩塌。近日，微博有消息傳出，李易峰疑似把位於北京的上億豪宅脫手之外，更指出有泰國娛樂公司邀請他轉往泰國發展，以及與富家千金論及婚嫁，但嫖妓消息傳出立即被狠甩的傳聞，是真是假掀起熱烈討論。

李易峰位於北京富人區的豪宅是一個大平面層，三面開窗視野採光極佳，歐式裝修像皇宮，熱愛收藏各式鞋款的李易峰，豪宅內也有驚人的大型收藏櫃，日前直播節目時就曾經開箱過豪宅內部。至於價格眾說紛紜，較常見的說法是價值4千萬人民幣（約新台幣1億7700萬元）。然而，近日被爆出，李易峰有意脫手這猶如皇宮的豪宅，連他擁有的超跑也傳出在脫手名單中。

據陸媒爆料，以泰國娛樂圈為主要發展目標的經紀公司，主動聯繫李易峰團隊，表明可提供他滿意的資源，幫助他在異國東山再起。消息在微博掀起兩派討論，許多國內與泰國粉絲祝福他能繼續展開下一步；不過也有大批黑粉，酸他可以去變性再次東山再起。雖然轉往泰國的消息鬧得沸沸揚揚，不過當事人並未證實相關消息。

李易峰傳出嫖娼醜聞，泰國網友非常惋惜。(圖/微博)

在感情方面，曾有知情媒體爆料，李易峰和國內某集團的富家千金在談戀愛，並且已經到了談婚論嫁的地步，就差登記領證，還有人說已經領證並配上了結婚證的照片，但自從李易峰爆出嫖娼醜聞，該富家千金把李易峰甩了，與他劃清界線。