藝人陳美鳳被譽為「全台灣最美麗歐巴桑」，66歲仍保持凍齡美貌和火辣身材，演藝成績有目共睹的她，近日接受訪問時，聊到過去在秀場演出，因為服裝都走性感清涼路線，沒想到二姐夫看到一半突然離席，原因是覺得感到丟臉，讓她聽了相當傻眼。

陳美鳳在instagram曬出接受VOGUE訪問的影片，只見回顧昔日在秀場演出的各種造型時，忍不住發出驚呼聲，只見每套服裝都是走性感路線，尺度火辣到全身Q彈肌膚全被看光，她透露當年自知當不了玉女，心想白不過其他女星，不如就去曬黑，或許能因此找到屬於自己的舞台。

陳美鳳接著吐露辛酸史，當年作秀服裝造型都走清涼路線，沒想到邀請家人來看演出時，忽然發現二姐夫早已離席，一問原因才知道是這身造型讓他感到丟臉，讓陳美鳳當年內心多少受到些許傷害，接著回顧當年參加典禮的照片，一身透視裝讓傲人上圍清晰可見，她透露當時和羅志祥攜手走紅毯，更搞笑表示：「當時他們都禮貌上叫我乾媽乾媽，我在那個場合就不是乾媽了」。

回顧過往一系列造型，陳美鳳感性表示：「這些都是很珍貴的回憶」，網友也紛紛回應：「本人要正才拍的出美，真的很美」、「各種風格都超適合，可辣可溫婉」、「美鳳姐，不要再說歐巴桑，年輕美麗是真實，永遠是我眼中不老的傳說」、「真的從年輕美到現在欸， 又辣又有氣質太厲害了」。