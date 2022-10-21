今年以來金融市場波動劇烈，國內疫情升溫導致產險業理賠激增，國泰金(2882)公告將辦理現金增資，上限15億股，每股暫訂26～40元，可籌資390億元到600億元，暫訂募資總金額450億元，將注資國泰人壽350億元、國泰產險100億元。

子公司國壽將辦理私募現增350億元，私募股數5億股為上限，暫訂以每股70元溢價發行，且發行價格不得低於參考價格的8成，將募得350億元資金。主要因應2026年順利接軌IFRS17及ICS，用以充實資本及提升淨值，增資後以今年9/30淨值比約由2.63％增加至3.11％，代表不必資產重分類，已達到主管機關3％淨值比要求。另外，受到防疫保單理賠激增，國泰產險二度辦理私募現增2億股，預計募資100億元。國壽及國泰產險增資全數由國泰金100％認購。

此外，國壽也公告改變管理金融資產經營模式，以今年10月1日為金融資產重分類日。重分類後帳列合併權益金額較今年9/30增加2,426億元，淨值比約由原2.63％增加至5.78％。