為升(2231)董事長尤山泉指出，看好公司的三力：整合技術力、前瞻產品力與剛需市場力，2023年營運將回到疫情前水準，未來營運會有跳躍式成長，挑戰EPS新高為目標。

為升今年上半年每股盈餘2.43元，主要受到大陸封控影響外，IC晶片缺貨也導致供應鏈不順，另外，毫米波雷達技術門檻較高、客戶需要反覆測試，並且因疫情使得驗收延遲，而北美校車訂單的出貨也有影響。如果扣除布局子公司虧損，獲利並不會太差。

不過，為升指出，下半年隨著晶片缺貨改善，營運將持續爬升。其中，TPMS部分，去年上半年北美回到正成長軌道，歐洲則到去年下半年才恢復，2021年出貨250萬顆，今年上半年出貨160萬顆，下半年又是雪胎旺季，今年有機會回到疫情前規模，而且還會成長。

尤山泉表示，公司有三力，1.技術力以多元技術結合傳感系統；2.產品力是除了通用型與球形TPMS，還有毫米波雷達、內輪差等系統；3.剛需市場力，包括電動車、RV、安防智能監控市場都已掌握，未來會有跳躍式成長，明年營運可望重返疫情前水準。

為升也表示，除了三力外，未來也有四大成長動能。1.子公司立承的AI影像與熱像儀，目前已取得歐美OEM、ODM訂單，歐美禁用陸企產品將帶來不錯的機會；2.毫米波雷達已在大陸很多車廠定點，今年也獲得幾個國際電動車廠合作，在生物偵測雷達、短距與中距雷達都有斬獲；3.北美RV露營車為剛性需求，尤山泉表示，北美露營車過去兩年因疫情由原本40～50萬輛成長到60萬輛，露營車屬於利基市場，利潤相對比較好，11月開始出貨ABS感測器；4.內輪差系統，各國陸續立法要求加裝內輪差系統，未來相當具有爆發力。