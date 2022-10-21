台北市長選戰引發各界關注。一份最新媒體民調顯示，民進黨候選人陳時中支持度奪冠，國民黨候選人蔣萬安居次，無黨籍候選人黃珊珊則墊底。媒體人「逆風的烏鴉」發現，發布民調的媒體刊文不久後竟將新聞下架又重發，差別在委託的民調公司由「山水民調」改為「異視行銷」，讓他直呼詭異。

逆風的烏鴉昨（20）日在臉書發文，秀出截圖表示，三立當天上午發布了一個民調新聞，陳時中排名第一、蔣萬安第二、黃珊珊第三。不過讓人意外的是，這個民調新聞後來卻下架了，但很快的原本下架的民調新聞又出現了。

逆風的烏鴉指出，該新聞下架與重發時間迅速，令他不禁好奇到底兩者差在哪裡？結果發現，原本的新聞三立委託的是「山水民調」；下架後再上來，委託做民調的卻變成了「異視行銷」。

對此，逆風的烏鴉直言，山水民調雖然長期偏綠，但在國內仍算是叫得出來的民調公司；至於異視行銷，他只能說自己孤陋寡聞，此前從沒聽過。逆風的烏鴉質疑：「所以到底是三立連自己委託誰都搞錯，還是這種假民調數字連山水都覺得可恥不願意被掛名？」