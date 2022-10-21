晶華國際酒店集團即（21)日起至11月8日下午7點於官網舉辦線上旅展，集團旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅同步參與，消費者可以搶先下單。10月28日至30日晶華酒店一樓柏麗廳前方也會設置「2022台北國際旅展．晶華快閃店」，現場將販售台北晶華酒店超值餐券、住宿券及芳療券，方便消費者就近採購。

次旅展台北晶華酒店祭出折扣高達1.9折的「雲天假期」住宿券，入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房僅需5,988元；針對喜愛城市小旅行的族群，也規劃出「晶采假期．一泊一食」及「晶采假期．一泊二食」兩款方便入手的吃加住方案，每房每晚含早餐最低3,296元起。SPA療程折扣券這次則推出「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程券套票(三入一組)，每組9,888元的套組，內容包含三次連續榮獲六年世界SPA大獎的沐蘭SPA價值4,950元的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程外，折扣高達6.7折。

台南晶英酒店則推出折扣高達2.6折的「海東客房平日住宿券」，每組4,599元。礁溪晶泉丰旅推出「雅緻客房一泊二食平日住宿券」獨家優惠，享雅緻溫泉雙人房平日週一至週四住宿乙晚含入住當日壽喜燒吃到飽晚餐兩客和翌日早餐兩客，優惠價只要6,300元，折扣達4.3折。據點遍佈全台的JustSleep捷絲旅祭出歷年熱賣、全省通用的「聯合住宿券」，趁此歲末之際犒賞自己全台玩透透，適用於台北西門館、台北三重館、台北林森館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館及台南十鼓館等，憑券於各館雙人客房平日入住乙晚加贈翌日自助式早餐兩客，每張2,000元，折扣高達2折。

餐飲優惠券的部分，台北晶華酒店柏麗廳自助餐廳平日早餐、午餐、下午茶券，皆可享有買十張送一張單人券的限定活動，其中主推的「柏麗廳平日午餐四人券」每組3,999元，折扣高達5.8折。首次推出的上庭酒廊「假日全日舒活早午餐雙人券」，每張1,599元，折扣達6.5折。三燔本家則延續往年熱賣的「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題雙人券」，每組1,599元、折扣高達6.7折。一樓中庭azie餐廳推出平假日皆可使用的「龍蝦牛排雙人海陸分享餐券」，每張2,999元，折扣最高達6.5折，館外的人氣餐廳Just Grill牛排館、泰市場海鮮自助餐廳、故宮晶華也有折扣高達6.1折的方案。