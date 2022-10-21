年底選戰打得正火熱，由「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」所做的電視聲量調查20日出爐，台北市長候選人陳時中登上媒體聲量王第一名，蔣萬安、黃珊珊分居第二、三。高曝光率是否代表高當選率？學者表示，不一定。

「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」，針對全台12家有線電視及無線電視台做出監看統計及分析，台北市候選人中，被電視媒體報導最多的是陳時中，其次是蔣萬安和黃珊珊。世新大學副教授林佳欣說，今年政黨對決激烈，傳統政黨的支持者多半都是從電視獲得資訊，電視曝光度高，支持度可能就跟著高。

不過，政治學者柳金財則表示，聲量王不一定代表高支持度，只有新北市長侯友宜、桃園市長候選人張善政和新竹市候選人高虹安，既有媒體高聲量，民調支持度也相對高。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，不論正面或負面的新聞量，台北市長選戰將都是媒體關注的焦點，陳時中做為媒體聲量王，特別是之前他的爭議事件較多，所以陳時中也是負面評價報導的第一名。

台藝大教授賴祥蔚進一步表示，整體來看，正面報導居多，中立報導其次，負面報導雖然有，但比例不大。

世新大學教授蘇建州認為，無線電視台的新聞時段資源雖然有限，除了選舉也有其他國內外大事要報導，但隨著選舉投票日的接近，學者呼籲無線電視台做為公共媒體，可以考慮增加選舉新聞的播報量，讓選民對於一個月後的地方首長選舉能有更多資源可以參考。