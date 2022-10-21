圖為去年8月民眾打高端疫苗。（本報資料照片）

「高端戰士」若赴日，須花錢做PCR惹出民怨，疫情指揮中心因此宣布，已接種高端、欲赴日的民眾可補打其他廠牌疫苗，但日本要求入境者須接種3劑WHO認可的疫苗，因此，前3劑都打高端的民眾，需再打3劑他廠疫苗，等於要挨6針。對此，《盧秀芳中天辣晚報》昨(20日)到街頭進行訪問，有年輕人說「就裝肖維」。

《盧秀芳中天辣晚報》昨派出辮子妹到街頭詢問民眾，「赴日本，高端補打最多6劑，指揮中心：無安全疑慮，你覺得?」的看法，有年輕人表示「要花納稅人的錢呀」、「太驚訝了」、「會感到有點生氣，打這麼多要幹嘛」、「年者者應該無法吧」、「愛國打，挺它(高端)也是對的，只是我個人不想承擔這個額外的成本風險，只是慶幸自己當初不是選高端而已」。

另外有民眾直喊「離譜」，認為疫苗一直打一直打，政府是有一點「硬上」，年底就見真章；另外有一位打高端的民眾則說，不要想白打這種事情，反正在當時至少身體跟心情上也是比較舒服，覺得有打過疫苗這樣就好，「坦白講就是我身邊所有打高端的人，副作用都很低，所以第三劑的那個時間點是選擇打高端」。

有一名其中一劑打高端的年輕人則說，因為當時沒有疫苗打，其他疫苗排不到就去打高端，應該還是有用啦，但自己因為沒有要出國，所以不會去補打疫苗。