新華社21日報導，國際奧會20日發布了《北京冬奧會市場行銷報告》，根據獨立調研機構數據，共有創紀錄的20.1億人透過廣播電視和數位平台觀看了2022年北京冬奧會，比4年前的平昌冬奧會觀看人數增長5％。

《報告》表示，本屆賽事成為數位化參與程度最高的一屆冬奧會。與此同時，受訪的參賽運動員對北京冬奧會也大加讚賞，對賽事採取的防疫措施感到滿意。報告指出，國際奧會在2017年至2021年總收入為76億美元，其中媒體轉播權收入占61％。

一家獨立機構代表國際奧會對北京冬奧會的媒體轉播、觀眾和運動員進行了調研，其中觀眾調研涵蓋了16個國家和地區的2萬8000人。

全世界觀眾透過奧林匹克持權轉播商的頻道觀看了總計7130億分鐘的奧運報導，比平昌冬奧會增長18％。持權轉播商在數字平台總播出時長達到創紀錄的12萬0670小時。奧林匹克官網和手機應用平台在北京冬奧會期間的獨立用戶達到6800萬，是平昌冬奧會時的兩倍多。奧運社交媒體在賽事期間的互動量也達到了32億。

國際奧會主席巴赫表示：「北京冬奧會是有史以來數位化參與程度最高的一屆冬奧會。」

在奧林匹克全球合作夥伴方面，2017年至2021年，國際奧會在該領域獲得的收入比上一周期增長128.8％。在特許經營方面，國際奧會特別稱讚了吉祥物「冰墩墩」相關的特許商品，其銷量占全部特許商品的69％。

在這份報告中，巴赫向北京冬奧組委、政府部門和所有中國夥伴和朋友表示感謝，「我代表全球最頂尖的冬季運動員說一聲：謝謝你們，我們的中國朋友。」