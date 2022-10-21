集邦科技公布10月下旬面板報價，在面板廠積極執行減產計畫後，面板廠庫存水位開始明顯降低，加上近期品牌客戶備貨需求有增強的趨勢，面板廠又刻意控制產出下，面板廠正強勢運作電視面板價格止跌起漲，10月電視面板將終止連續5個季度的價格下跌趨勢。

集邦科技研究副總范博毓指出，面板廠積極執行減產計畫，使面板廠庫存水位明顯降低，加上近期品牌客戶備貨需求有增強趨勢，當面板廠刻意控制產出下，已經能強勢運作電視面板價格止跌起漲。

在電視面板部分，32、43吋小尺寸面板需求最為明確，預期價格將分別調漲1美元；55吋、65吋需求增強外，面板廠也希望調整價格來改善虧損狀況，預計10月價格都將調漲1美元，反映市場氛圍轉變，逐漸轉變為賣方市場的基調；50吋與75吋預計10月將止跌持平。

Monitor面板同步受惠於減產效應，加上電視面板價格出現止跌跡象，面板廠持續收斂Monitor面板價格跌幅。目前預計21.5吋以下小尺寸TN面板將率先止跌；21.5吋以上的主流面板價格，包括21.5、23.8及27吋預計全月將跌1~1.2美元不等。

Notebook面板目前客戶需求依然疲弱，但面板廠積極執行減產計畫已奏效，也讓面板價格跌幅持續有收斂的空間。目前預計11.6 吋止跌持平，14吋、15.6吋HD TN面板全月下跌0.2美元，14吋和15.6吋 FHD IPS面板全月下跌0.8美元。

展望2023年，集邦拓墣科技產業大預測指出，在庫存去化告一段落後，市場需求應該有機會回到傳統的淡旺季節奏。進入2022年第四季後，透過面板廠在供給端的積極控制稼動率，大尺寸面板價格已經逐漸露出落底的訊號，不過進入2023年後面板價格能否持穩，甚至持續上揚，仍需要面板廠積極而嚴謹的控制產線稼動率，讓整體供需持續維持在健康狀態才有可能達成。

小尺寸手機面板的需求同樣低迷，就連原先預期會有供貨吃緊風險的AMOLED面板也因為需求的調整，反而也出現供過於求問題。