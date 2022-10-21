金管會公布保險業網路投保最新概況，在汽車險、機車險及疫苗雙險熱賣帶動下，2022年前三季保險業網路投保件數達326.01萬件，較去年同期232.66億元增加達93.35萬件或40.12％，保費收入28.51億元，較去年同期20.67億元增加達7.84億元或37.93％。

金管會統計，產險業前三季網路投保件數303.5萬件，年增達79.26萬件或35.35％，簽單保費收入25.35億元，年增達8.34億元或49.03％。壽險業網路投保件數22.51萬件、年增達14.09萬件或1.67倍，但初年度保費收入3.16億元，年減0.5億元或13.66％。

其中，產險業前三季網路投保前三大險種，依序為汽車險9.27億元、機車險8.01億元、法定傳染病相關保險6.63億元。壽險業的網路投保前三大險種，則依序為利變型年金2.4億元、旅平險0.26億元、定期壽險0.15億元。

而隨著邊境管制鬆綁、海外旅遊朝復甦，旅平險下半年買氣已見明顯復甦。保險局副局長張玉煇表示，目前已有6家產險業重新上架銷售新版旅平險附加海外突發醫療險，其中僅安達產險1家包括在海外染疫確診的醫療保障。

張玉煇表示，年底前預計還有6家產險業者將重新上架銷售新版旅平險，合計共12家提供。此外，目前亦有5家產險業者重新上下銷售新版旅遊不便險，但均不含因海外染疫確診的行程延誤，預計年底前還有8家將重新上架銷售，合計共13家提供。