美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）於白宮參與一場PODCAST節目的時候疑似沒聽清楚一題訪談問題，當來賓問他對於《降低通貨膨脹法案》的想法時，賀錦麗回答：「我必須告訴你，我特別喜歡電動校車。我喜歡電動校車，我真的喜歡。」

HANKE’S BELIEVE IT OR NOT: When VP Kamala Harris was asked what excited her most about America’s Inflation Reduction Act, she said, “electric school buses.” Amazing. That’s the first time that I’ve heard that electric school buses could reduce inflation. pic.twitter.com/uNfI5BoiQz — Steve Hanke (@steve_hanke) October 20, 2022

據美國白宮18日官方網站新聞稿，賀錦麗參加了一場於白宮舉行的PODCAST，由氣候播客「溫度問題」的主持人史托克斯（Leah Stokes）博士和 威金森（Katharine Wilkinson） 博士一起就氣候行動進行了了會談，期間聊到熱泵浦的時候，史托克斯博士談到有關於《降低通貨膨脹法案》（Inflation Reduction Act）副總統似乎一下沒有會過意來。

史托克斯：「你肯定很愛它們（熱泵）。但我很想聽你談談有關於《通貨膨脹減少法案》的部份，你最期待的迷人新法案。

賀錦麗：「我的意思是，太多了。非常。我 - 我非常興奮的一件事是我們在電動汽車方面一直在做的事情。我必須告訴你，我特別喜歡電動校車。我喜歡電動校車。我真的喜歡，我們正在我們的國家製造它們，我也去過製造工廠。

我也搭乘過電動校車，並待在上面過。想想看，除了新冠肺炎大流行之外，我們國家每天有2500萬兒童乘坐這些柴油校車上學。成百上千的校車司機正在駕駛這些校車，這些公共汽車、然後是這些人、這些孩子，這些成年人正在吸入有毒的空氣（排放）。」