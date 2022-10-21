美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）於白宮參與一場PODCAST節目的時候疑似沒聽清楚一題訪談問題，當來賓問他對於《降低通貨膨脹法案》的想法時，賀錦麗回答：「我必須告訴你，我特別喜歡電動校車。我喜歡電動校車，我真的喜歡。」

據美國白宮18日官方網站新聞稿，賀錦麗參加了一場於白宮舉行的PODCAST，由氣候播客「溫度問題」的主持人史托克斯（Leah Stokes）博士和 威金森（Katharine Wilkinson） 博士一起就氣候行動進行了了會談，期間聊到熱泵浦的時候，史托克斯博士談到有關於《降低通貨膨脹法案》（Inflation Reduction Act）副總統似乎一下沒有會過意來。

史托克斯：「你肯定很愛它們（熱泵）。但我很想聽你談談有關於《通貨膨脹減少法案》的部份，你最期待的迷人新法案。

賀錦麗：「我的意思是，太多了。非常。我 - 我非常興奮的一件事是我們在電動汽車方面一直在做的事情。我必須告訴你，我特別喜歡電動校車。我喜歡電動校車。我真的喜歡，我們正在我們的國家製造它們，我也去過製造工廠。

我也搭乘過電動校車，並待在上面過。想想看，除了新冠肺炎大流行之外，我們國家每天有2500萬兒童乘坐這些柴油校車上學。成百上千的校車司機正在駕駛這些校車，這些公共汽車、然後是這些人、這些孩子，這些成年人正在吸入有毒的空氣（排放）。」

文章來源：Remarks by Vice President Harris in a Conversation on Climate on “A Matter of Degrees” Podcast
文章來源：VP Kamala Harris: Very Excited About The Electric School Buses In The "Inflation Reduction Act"
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