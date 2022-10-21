台北市萬華區19日晚間發生重大槍擊案，萬國幫大哥邱國隆接連於萬華區開槍打傷3人後，又挾持青山宮副主委許文旭妻小等4名人質，與警對峙。警方調查發現，邱男在犯案前曾透過臉書向子女道別，甚至在對峙過程中，接到女兒電話苦勸，未料邱在向女兒懺悔表達「不是不愛家庭」，隨後向4名人質道歉並放人，迅速開槍結束自己生命。

警方調查，邱國隆連開3槍打傷許文旭後，衝入許在青山宮旁開設的飲料店，並挾持許的妻子、兒子等4名家人，並拉下鐵門與警方對峙，過程中並未對人質做出任何舉動，反而因為大家都有認識，因此對人質訴苦，表達自己近1年多來「被兄弟欺負，且對他步步進逼」的處境。

過程中邱嫌接到女兒的電話，女兒一度苦勸，但邱似乎已下定決心，因此要女兒好好孝順，，並說「不是不愛家庭，更不是要拋棄家庭」，隨後就掛斷電話，並向人質下跪道歉後釋放4人，隨後開槍結束生命。

據接近邱的人士指出，邱因精神狀況不穩，有就醫紀錄，加上施用安毒，不少兄弟都和他漸行漸遠，邱則認為大家排擠、不挺他，19日打傷的3人中，認為「阿弟仔」洪清正不斷打壓還叫他揹黑鍋，甚至說要叫警察來處理他。

邱曾因細故，拿刀砍殺綽號阿西的萬國幫眾，當時綽號「松山賓」的洪文賓當場阻止，邱便認為洪不挺他，心生埋怨，為這些事，邱曾找許文旭協調，許以「你們萬國自家事」婉拒。邱19日暴走尋仇，向3人算帳。

北檢外勤檢察官王文成昨(20日)下午到和平醫院，相驗邱國隆遺體，發現邱因頭部中彈，神經性休克死亡，另詢問家屬邱男近日言行，詢問在場對峙的員警，及被挾持的4人，確認邱案發時行動及輕生過程，因邱男家屬對死因無意見，決定不解剖，遺體已發還家屬處理後事。