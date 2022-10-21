氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨各地低溫大都在15至19度，最新(20日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日白天各地為晴到多雲；東北部偶有局部短暫雨，氣溫回升；傍晚起迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨。白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼；各地氣溫：北部19至27度，中部18至33度，南部19至34度，東部17至32度。

吳德榮表示，最新(20日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，週六至下週一(22至24日)熱帶低壓通過巴士海峽，路徑類似「尼莎」、但強度較弱；進入南海後，仍有些微發展成颱的機率。週六、下週日、熱帶低壓與東北季風仍有「共伴效應」，但較「尼莎」當時的「共伴效應」弱；迎風面「劇烈降雨」雖不及上波，但因發生的位置大部分重覆，對含水量已達臨界值的地區，容易「致災」、仍有威脅；屆時應注意氣象局發布的相關特報，並請謹慎防範。背風面中南部影響小，偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一降雨緩和，下週二、三(25、26日)天氣好轉。週六晚起至下週一北台氣溫逐漸下降、轉涼微冷，中南部氣溫稍降；下週二、三各地白天氣溫回升，早晚偏涼微冷。這波冷空氣、全台平地最低氣溫大約降至17度左右。