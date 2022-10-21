小編今（21）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國政府7日對中國祭出的晶片出口新禁令，猶如傷人傷己的七傷拳，科林研發19日公布第三季業績表示，由於美國對中國的晶片禁令，2023年來自中國的營收將顯著減少，估計將損失20億至25億美元營收。

科林研發執行長Tim Archer表示，目前已經採取必要的措施，以令公司合乎新規，並且已經停止向中國客戶付運設備及技術支援。Archer說：「已經不能再付運任何東西給中國客戶，就算禁令生效前已答應付運的產品也不行。」

【1】科林：痛失中國大客戶 年營收減25億美元

美國政府7日對中國祭出的晶片出口新禁令，猶如傷人傷己的七傷拳，令自家設備商科林研發（Lam Research）等業者同樣蒙受重傷害。痛失中國大客戶後，科林研發2023年營收將大減25億美元。顯見美方優先選擇在科技戰壓制中國，只得把業者損害先丟到腦後。

【2】國泰金 啟動史上最大現增

抵禦未知的風險，國泰金控20日宣布，將辦理上限15億股的現金增資，發行價格介於26元～40元之間，預計要募資450億元，應是國泰金成立21年來普通股募資股數及金額最大的一次，主要是評估未來市場變化難測，資金「先搶先贏」，因此率先啟動現增，預計年底前完成募資。

【3】可能嗎？房價最快明年Q2反轉下殺

房市受升息、台股大跌、打房接踵而來等諸多衝擊，新建案愈賣愈慢，住展雜誌20日最新統計顯示，北台灣都會區預售屋和新成屋平均銷售率已連續七個月下滑，正面臨5成保衛戰。

【4】美元下殺 注意兩大預兆

強勢美元已成全世界最頭痛問題。東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬指出，美元要轉弱有兩大可能情境，一是聯準會因失業率大升而減緩升息步調，或甚至開始降息；另一情況是美元、美股都太貴了，大家都買不下去時，美元就會跌了。這個時間點，他估測大約是明年年底。

【5】日圓貶破150大關 32年新低

儘管日本官方不斷放話口頭干預，日圓周四仍失守150兌1美元大關，續創逾32年新低價，日圓連連破底持續推高進口成本，連帶增加政府出手進場干預阻貶的壓力。