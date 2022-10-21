藍營苗栗縣長選戰面臨分裂危機，國民黨正式推派謝福弘出征，並將堅持參選的議長鍾東錦開除黨籍。一份最新網路民調顯示，謝以28.7%看好度奪冠，鍾以21.2%居次，民進黨候選人徐定楨則以16.6%排第三；並有34.0%民眾認為，台北市市長柯文哲與鍾合體，對苗栗選情不太會產生影響。

《yahoo!新聞》自20日起針對苗栗縣長選情進行網路民調，截至今（21）日早上8時，已有約3500人參與投票。在「你看好誰當選苗栗縣長？」這題，國民黨的謝福弘以28.7%奪冠，掛無黨籍的鍾東錦以21.2%居次，民進黨的徐定楨以16.6%排第三，時代力量的宋國鼎6.0%、無黨籍的吳盛聖2.4%，「不知道／沒意見」則為25.1%。

針對「你認為柯文哲會對苗栗選情產生影響嗎？」認為不太會的民眾最多達34.0%，完全不會居次達21.0%，可能會17.8%，不知道／沒意見17.3%，一定會9.9%。

至於「你認為近年來苗栗縣發展如何？」認為還算好的民眾最多達31.0%，不太好居次達23.7%，不知道／沒意見20.7%，非常不好19.1%，非常好5.5%。