台中市西屯區昨(20日)深夜10時許發生一起兇殺命案，兩名疑似直銷公司業務的男子，在租屋處發生口角糾紛，其中黃姓男子大怒，當場持刀刺殺施姓男子，警方獲報後趕到場，發現施男身眾多刀，送醫後仍不治，員警當場逮捕行兇的黃男，偵訊後移送檢方法辦。

台中2名直銷男為業績釀衝突 ，1人遭刺10餘刀慘死，警方迅速逮捕黃姓兇嫌。(戴志揚翻攝)

警方初步了解，兩人疑似有數萬元金錢糾紛，因此昨天在住處談判，黃男卻衝動下持刀連刺施男多刀，現場發現頸部、胸部都有刀傷，員警立刻立刻通報救護車送醫搶救，但仍回天乏術。但黃男因情緒不穩，仍無法釐清雙方衝突動機，全案依殺人罪偵辦中。