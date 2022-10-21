台中命案！2名直銷男為業績釀衝突 1人遭刺10餘刀慘死 08:322022/10/21 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中2名直銷男為業績釀衝突 ，1人遭刺10餘刀慘死，警方迅速逮捕黃姓兇嫌。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市西屯區昨(20日)深夜10時許發生一起兇殺命案，兩名疑似直銷公司業務的男子，在租屋處發生口角糾紛，其中黃姓男子大怒，當場持刀刺殺施姓男子，警方獲報後趕到場，發現施男身眾多刀，送醫後仍不治，員警當場逮捕行兇的黃男，偵訊後移送檢方法辦。 台中2名直銷男為業績釀衝突 ，1人遭刺10餘刀慘死，警方迅速逮捕黃姓兇嫌。(戴志揚翻攝) 警方初步了解，兩人疑似有數萬元金錢糾紛，因此昨天在住處談判，黃男卻衝動下持刀連刺施男多刀，現場發現頸部、胸部都有刀傷，員警立刻立刻通報救護車送醫搶救，但仍回天乏術。但黃男因情緒不穩，仍無法釐清雙方衝突動機，全案依殺人罪偵辦中。 #台中命案 #直銷 #業務 #刺殺 #口角衝突 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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