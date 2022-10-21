美國一名5歲男不斷地告訴爸媽，他的前世是一名叫作帕梅拉的黑人女性，意外喪命於一場大火，後來更鉅細靡遺的描述出搭火車去芝加哥的過程，還會說自己是女孩的時候擁有黑色頭髮等話語，而家人稍作調查發現，真的有一位黑人女性叫帕梅拉，於1993年在飯店大火中喪命。種種巧合讓路克的媽媽忍不住毛骨悚然。

綜合外媒報導，美國俄亥俄州一名年僅5歲的男童路克（Luke Ruehlman），不斷地告訴自己的爸媽，他的前世是一名叫作「帕梅拉」的黑人女性，在一場大火中喪命，死後上了天堂，後來被上帝推了下來，接著就發現自己變成一個小男嬰。

路克的家人起初完全不信，認為是小路克的想像力太豐沛編的故事，直到從未去過芝加哥的小路克，卻能將搭火車去芝加哥的狀況描述出來，甚至還會說「當我是女孩的時候，我有一頭黑色的頭髮」、「我以前會帶這個款式的耳環」等話，才讓家人開始覺得有些奇怪，並著手追查這件事。

路克的媽媽表示，翻閱了大量的報章雜誌以後，他們發現在1993年的時候，有一位30歲的黑人女性帕梅拉，在芝加哥帕克斯頓酒店的一場大火中死亡，該事故共造成19人身亡。而路克的故事曝光後，也曾被邀請上靈異節目，從一堆黑人女性的照片中，選出多年前已故的帕梅拉的照片。

路克的媽媽也說，路克與帕梅拉有許多相似之處，兩人都很喜歡美國盲人歌手汪達（Stevie Wonder），且都很喜歡電子琴。各種巧合讓人看了毛骨悚然。

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