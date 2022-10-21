大陸《環球時報》21日引述外電20日報導，荷蘭曝光機生產企業艾司摩爾（ASML）19日向投資者保證，美國限制中國獲取尖端半導體技術的最新出口管制措施，對該公司的影響相當有限。ASML說法出乎市場意料，一直以來，受美國政府對中國貿易打壓影響，晶片設備行業蒙受損失，但ASML認為，公司未來銷售額會高於市場預期。

ASML當地時間19日公布財報顯示，今年第三季該公司淨銷售額為57.7億歐元，淨收入17億歐元，超過分析師預測的54.1億歐元銷售額和14.2億歐元利潤。該公司稱，由於對先進晶片製造機器的強勁需求，第四季銷售額可能會高於分析師的預期。

外電報導，美國10月初最新規定，禁止銷售中國先進半導體和晶片製造設備、嚴禁美國人幫助中國發展晶片技術，嚴重衝擊此一價值5500億美元行業。ASML通知美國員工暫停提供中國客戶服務，財務長達森表示，美國新法規對公司曝光機出口影響有限，因ASML是歐洲企業，機器中使用的美國零件很少。美國CNBC網站報導，ASML執行長溫寧克19日稱，評估美限制措施，間接影響約5％的未交付訂單，但該企業出口曝光機規則不會改變，對明年整體出貨計畫影響有限。

新加坡《聯合早報》報導，在限制中國獲得關鍵晶片技術方面，美國政府希望與盟國在出口管制機制上合作。今年稍早，美國已向ASML施壓，要求停止向中國銷售浸沒式曝光機。知情人士透露，美國官員正在遊說荷蘭政府禁止ASML出售一些舊款的深紫外線曝光機。這些機器比先進技術落後了一代，但仍是製造汽車、手機、電腦乃至機器人等所需晶片最常用的設備。

CNBC稱，本月稍早，美國國務院再次提出與歐洲在晶片問題上進行合作。達森回應指，ASML尚未同意美國要求。盡管該公司無法向中國出口最先進設備，但仍可繼續從歐洲向中國客戶銷售其他機器。

外電報導，對中國出口管制並非明智之舉。荷蘭首相呂特稱，歐盟不應孤立中國，應該制定自己的對華政策。德國總理蕭茲最近也說，與中國脫鉤是解決經濟困境的錯誤答案。