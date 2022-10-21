對陣托特納姆熱刺一戰，曼聯球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）在比賽還沒結束的情況下提前離開球場，爭議行為再次引發外界關注。今日曼聯官方決定不忍了，發表聲明表示C羅不會在周末對陣切爾西的大名單當中，未來幾天這位葡萄牙巨星也將單獨進行訓練。

曼聯與熱刺展開英超第12輪交戰，弗雷（Fred）、費南德斯（Bruno Fernandes）各進1球，曼聯以2比0拿下比賽，不過此戰擔任替補的C羅在第89分鐘時就提前離開老特拉福球場（Old Trafford），當隊友在更衣室慶祝勝利時，也沒人發現C羅不在場。

今年8月對陣西甲球隊巴列卡諾的友誼賽中，先發登場的C羅遭提前換下，當時也與隊友們在比賽還沒結束時就離開球場，也讓曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）說出重話：「不可寬恕的錯誤」，如今C羅再度觸犯底線，也讓曼聯決定做出懲處。

台灣時間凌晨曼聯官方宣布，C羅將不會在周末客場挑戰切爾西的大名單中，其他球員則是全力備戰。這也表示C羅將至少停賽1場，且根據《The Athletic》報導，C羅未來3天不會參與曼聯行程，包括與球隊的例行訓練。