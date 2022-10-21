台北市議員王鴻薇等人日前質疑高雄市長陳其邁念公費醫卻沒到偏鄉服務，至今教育部仍扣著陳其邁的醫師證書，國民黨高雄市長候選人柯志恩也要陳其邁出來解釋公費生難道只需要賠錢了事以及教育部為何沒歸還醫師證書。對此，高雄市牙醫師公會、高雄市藥師公會等12個醫師公會發出聲明，力挺陳其邁的努力，並怒斥特定政治人物別再扭曲事實。

高雄市醫界的各大工會聯合發出聲明，包括高雄市牙醫師公會、高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、新高雄藥劑生公會、高雄市醫事檢驗師公會、大高雄醫事檢驗師公會、高雄市護理師護士公會、新高雄護理師護士公會、高雄市物理治療師公會、高雄市醫事放射師公會及高雄縣醫事放射師公會等12個醫師公會站出來力挺，肯定陳其邁表現。

聲明表示，陳其邁在疫情嚴峻下創下多項防疫創舉，包括廣設社區藥局快篩實名制販售點、COVID-19口服抗病毒藥物合約藥局、低收入戶免費發放快篩試劑、首創社區採檢站，並將藥物盡速送到市民手中，截至9月30日止，高雄市送藥到府達3萬3328件，為全國之冠。

高雄市醫事檢驗師公會名譽理事長賴信亨、高雄市醫事檢驗師公會理事長張喬棠及大高雄醫檢師公會理事長蘭光坪更提到，2021年5月北部疫情擴散至高雄時，陳其邁醫師整合了公衛及醫療、相關醫事專業，市府補助各大醫院提升「高通量PCR檢驗」量能，面對醫療院所及社區篩檢站核酸檢驗量大增，各院分生醫檢師也採3班輪值，務求最短時間內完成檢驗報告、即時協助疫調並落實高效率的防疫措施以阻斷社區傳播鏈，陳其邁免於COVID-19疫情擴散，是不爭的事實。

社團法人高雄市護理師護士公會周汎澔理事長及社團法人新高雄護理師護士公會江明珠理事長也發表聯合聲明表示，在COVID-19疫情流行期間，陳其邁非常重視第一線護理人員個人防護，口罩、疫苗及快篩試劑均優先撥發，市府更主動提供防疫險；陳其邁更時常至防疫接種站、社區篩檢站及醫院視察，關懷第一線醫護同仁。

聲明也提到，陳其邁即使未在臨床服務，仍以醫者仁心、高度專業與熱忱，鼓舞高雄醫界完成使命，並譴責特定政治人物以錯誤資訊斷章取義，操作選舉、誤導民眾。